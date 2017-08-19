"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Dr. Kalaycı'dan 'hacamat' ve 'sülük' uyarısı

19 Ağustos 2017, Cumartesi 11:25
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, hacamat ve sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerinin, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan hekimlere ve uygulama merkezlerine yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda geniş kapsamlı bir yönetmelik yayınladığını hatırlatan Kalaycı, bu alanda önemli aşama kaydettiklerini ifade etti.

Kalaycı, refleksoloji, müzik terapi, osteopati, proloterapi, apiterapi, mezoterapi, homeopati, fitoterapi ve akupunktur ile larva, hi̇pnoz, sülük, kupa ve ozon uygulamaları alanlarında eğitim standartlarını da yayınlandıklarını anımsatarak bu standartları uygulayacak 32 üniversite ve eğitim araştırma hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezleri (GETAT) açıldığını aktardı.

"İnsan sağlığı bizim için çok önemli"

Kalaycı, hacamat, sülük gibi bazı geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerinde sertifikasız ve "merdiven altı" uygulamalar olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bir insanı muayene edip, tanı koyup, reçete düzenleme yetkisi tabip ve diş tabiplerine verilmiştir. Vatandaşlarımız bu tip uygulamaları sadece onlara yaptırmaları gerekiyor. Onlarda da Sağlık Bakanlığınca onaylanmış sertifikalarını görmeleri gerekiyor. 1219 sayılı kanunda 2011'de bir değişiklik yapıldı. Eğer bunların dışında bir uygulayıcı olursa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 500 gün adli para cezası var. Şu an Türkiye genelinde 5-6 yerde savcılıklar işlemlerini sonuçlandırdı, cezalarını verdi. 10-12 dava da sürüyor. İnsan sağlığı bizim için çok önemli. Sağlık verelim derken zarar vermeyelim düşüncesindeyiz. Bakanlık olarak da bunun arkasındayız. Vatandaşlarımız sertifikalı tabipleri tercih etsin."

"Tavsiyemiz hekimlere başvurmaları"

Kalaycı, bu konuda özellikle kanser, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıkları olanlara daha çok müdahale edildiğini gözlemlediklerini aktararak şu an Türkiye'nin teknik, bilimsel ve hekim yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığını vurguladı.

Dünyada ciddi manada ileri durumda olunduğuna işaret eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Özelikle onkoloji, kanser ve kronik hastalıklara tedavi protokolleri uygulanıyor. Maddi olarak sıkıntımız da yok. 'Sağlıkta dönüşüm' gibi 2013'ten bu zamana kadar çok ciddi bir atak yapmış durumdayız. Dünyada bu noktada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Tedavi düzgün giderken, sağlık profesyoneli olmayan bir kişi tarafından uygulandığında bu zamana kadar yapılan tedavi boşa gitmiş oluyor. Daha önce de karşılaştık. Onkoloji hastalarında her şey çok güzel giderken aniden bir karaciğer yetmezliği, çoklu organ yetmezliği çıkıyor, arkasından hastayı kaybediyoruz. Hiç olmazsa bu iş daha öncesinden tıp eğitimi almış kişiler tarafından uygulanırsa hem suistimalin önüne geçmiş oluruz hem de tedavinin devamını sağlamış oluruz. Bizim tavsiyemiz hekimlere başvurmaları. Malatya'da da üniversitede bir profesörün başında olduğu, uygulama alanı var. Vatandaşların sağlıkları için buralara başvurmalarını istiyoruz."

***

Okumak için tıklayınız:

“Tıbb-ı Nebevî, beslenme ve hayat tarzıdır”

Fıtrî haccamlar

Tıbb-ı Nebevî bilinsin

AA

Etiketler: sağlık bakanlığı, hacamat, sülük
Okunma Sayısı: 2324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cengiz

    20.08.2017 00:35:23

    Belge mutlaka olmalı, ama aynı zamanda ağzı dualı olmalıdır.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.