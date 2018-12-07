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Dünya nüfusunun yüzde 30’u obez: Neden obez oluyoruz?

07 Aralık 2018, Cuma 02:12
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre “Dünya genelinde obezite 1975’ten bu yana neredeyse üç kat arttı. Dünyada 1.9 milyar aşırı kilolu var, bunların 650 milyonu obez” olduğu açıklandı.

Obeziteyle nasıl savaşırız?

bütün bu faktörlerin tabiî bir sonucu olarak hızla artan kilo alımı ve obeziteyle savaşmak için öncelikle yapılması gereken, bilindiği gibi iyi beslenmek ve daha fazla egzersiz yapmak. Ancak bunu pratiğe dökmenin göründüğü kadar kolay olmadığını hepimiz görüyoruz. Bu doğrultuda bütün ülkelerin daha sorumlu beslenme politikaları üretmeleri ve birlikte hareket etmeleri bir gereklilik. Herbalife Nutrition gibi iyi beslenme ve sağlıklı hayatı destekleyen ve bu amaç dorultusunda stratejiler belirleyen, var gücüyle çalışan şirketlere ihtiyaç var. Bu sayede toplumsal bazda gerçek bir değişim hayal değil.

Son raporlar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun obez veya aşırı kilolu olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri de bu bilgiyi destekliyor, “Dünya genelinde obezite 1975’ten bu yana neredeyse üç kat arttı. 2016’da yayımlanan istatistiklere göre dünyada 1.9 milyar aşırı kilolu var, bunların 650 milyonu obez. Ve ne yazık ki bu trendin yavaşladığına dair hiçbir işaret yok.” Sağlık ve Beslenme Direktörü Dr. John Agwunobi, dünyada obez kişi sayısının üç katına çıkarak halk sağlığı için nasıl büyük tehdit haline geldiğini anlatırken çözüm tavsiyelerini de paylaştı.

Neden obez oluyoruz?

Hızlı kilo almamızın farklı sebepleri olabilir. Hareketsiz hayat tarzı, şehirleşmenin tabiî bir uzantısı olarak dengesiz beslenme, vakit kazanmak için kendi hazırladığımız yemekler yerine fast food restoranlarını tercih etmek öne çıkan sebeplerden yalnızca birkaçı. Her 10 lise öğrencisinin yalnızca üçünün günde 60 dakika ve üzeri fizikî aktivitede bulunması, pek çok gıdanın boyutu ve ihtiva ettiği kalori miktarının son 20 yılda iki-üç katına çıkması da diğer kayda değer sebepler.

 

İstanbul - Seyhan Şentürk

AA

Etiketler: obez
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