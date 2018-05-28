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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dünyada plastik atıklar sindirilemiyor!

28 Mayıs 2018, Pazartesi
Tahminlere göre, bütün dünyada her yıl yaklaşık 12 milyon ton plastik denizlere karışıyor.

Geri dönüşüm çözüm değil. Günlük hayatımızdaki plastiğin azalması için harekete geçilmesi gerek. “Çeşitli atıkların deniz ortamında yok olma süreleri üzerine yapılan araştırmalarda bu materyallerin çok uzun süre sonra kayboldukları bildirilmektedir. Örneğin; deniz ortamında bir kâğıt parçası 2 hafta, bez parçası 1-5 ay, ip-urgan 1 yıl, boyalı bir tahta 13 yıl, teneke 100 yıl, alüminyum kutu 250 yıl, ‘plastik şişe 450 yıl sonra’ kaybolabilmektedir” tesbitini paylaşan çevreciler duyarlılık çağrısında bulundu. Geri dönüşüm tedbirinin de ötesinde atıkları tabiata savurmama seferberliği başlatılması gerektiğini belirten uzmanlar ‘bu tedbir alınmazsa bir çok canlı türünün sonu gelecek’ dedi. 

Plastik çılgınlığına ‘dur’ de

Durum vahim

Durumun böylesi vahim noktaya geldiği bir aşamada National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların tabiî hayatı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayınladı.

Her yıl denizlere karışan 12 milyon plastik atık canlıların hayatını tehdit ediyor...

Bu leylek kurtarıldı

Fotoğraftaki leylek, İspanya’daki bir katı atık sahasında plastik torbaya takılmış. Neyse ki leylek şanslıydı. Fotoğrafı çeken sanatçı onu torbadan kurtarıp serbest bıraktı. Gemi enkazlarından kalanlar aşınarak yok olabiliyor, ama plastikler tabiatta kalıyor. Dolayısıyla bir plastik torba birden fazla canlının ölümüne sebep olabilir.

Kaplumbağalar tehdit altında

İspanya’nın Akdeniz kıyılarındaki bu deniz kaplumbağası eski bir plastik balıkçı ağına takılmış. Kaplumbağa boynunu uzatıp suyun üzerinden hava alabilecek durumda, ama eğer fotoğrafçı onu serbest bırakmasaymış, ölecekmiş. Denizlerin en büyük canlıları arasındaki kaplumbağalar için balıkçı ağları büyük bir tehdit oluşturuyor.

Plastik kabı evi bellemiş

Japonya’daki Okinawa Adası’nda bulunan bu keşiş yengecinin kabuğunu, sahile gelen insanlar toplamış.Yengeç de yumuşak karın bölgesini koruyabilmek için kıyıda bulduğu bir plastik kabı, evi bellemiş. Sahillerde yengeç kabuklarını toplayan insanlar, geriye plastik atıklarını bırakıp gidiyor.

Gezegen mi, plastik mi?

“Gezegen mi Plastik mi? kampanyasıyla bu büyüyen krizi anlatacağız, en son bilim ve araştırmalarla ilgilenmeye çalışacağız ve insanları tek kullanımlık plastiklerin nasıl ortadan kaldırılacağı ve okyanuslarımıza girmelerini önleyecekleri konusunda eğiteceğiz.” diyen dergi çalışmaların genişletileceğini duyurdu. 

Etiketler: plastik, çevre kirliliği
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