E-Kan çözüm olacak

Kana ihtiyaç duyan hasta ile kan vermek isteyenlerin buluşmasında yaşanan uzun ve zahmetli sürece lise öğrencileri teknolojik çözüm üretti.

SEV Amerikan Koleji (SAC) öğrencilerinin geliştirdiği E-KAN adı verilen aplikasyon, datasında kayıtlı olan gönüllü kan bağışçısı ile yakın çevredeki uygun donörleri eşleştiriyor. E-KAN sistemi, gönüllülere düzenli periyotlarla “Haydi kan verme zamanın geldi” mesajı göndererek, toplumda ‘kan bağışı’ bilinci oluşturmayı da hedefliyor. E-KAN uygulaması iki farklı sistem üzerinden çalışıyor. Birinci sistemde, acil kana ihtiyacı olan hastayı, en hızlı ve en güvenilir yolla uygun donörle buluşturuyor. E-KAN sistem datasında kayıtlı olan gönüllü kan bağışçısı ile yakın çevredeki uygun donörleri eşleştiriyor ve bilgi gönderiyor. Gönderilen bildirimler, günümüz teknolojisinde “dalga sistemi” şeklinde adlandırılan bir sistem ile ideal donörlere ulaşıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.