e-okul’dan obez uyarısı

Sağlık Bakanlığı ile MEB işbirliği yaparak okul kantinlerini düzenlemeye başladı.

Artık kantinlere kırmızı olarak gösterilen kola, çikolata ve cips gibi yiyeceklerin girişi yasak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte çalışan Bakanlık, mevcut veli bilgilendirme sistemine çocuğun fiziksel aktivitesiyle ilgili verileri ekleyecek. Örneğin, çocuk kilolu ya da obez ise ailelere sistem üzerinden önerilerde bulunulacak. Beslenme ile ilgili sorun devam ederse, çocuğun ve gerekirse ailenin aile hekimine başvurmaları istenecek. Sağlık Bakanlığı ve MEB daha önce de “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi Uygulama Rehberi” hazırlamıştı. Rehberde şunlara dikkat çekiliyor: “Fiziksel uygunluk, günlük işleri yorgunluk duymaksızın canlı ve uyanık yapabilmek ve serbest zamanları neşeli uğraşlarla geçirebilmek için gerekli enerjiye sahip olmaktır. Fiziksel uygunluk eğitiminin genel hedefi, öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeylerini sadece okul yıllarında değil, okul sonrası yaşamlarında da geliştirebilmeleri ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmaları için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışları onlara kazandırarak, toplumda yetersiz fiziksel aktivite nedeni ile ortaya çıkan sağlık sorunlarını en aza indirmektir.”