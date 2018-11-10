Eczacılara 2 bin lira ceza geçmedi

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği (AEDD) Başkanı Onur Tokel’in gündeme getirdiği ‘reçetesiz ilâç satışında kutu başına eczacılara 2 bin lira ceza’ verilmesini öngören madde, gelen tepkiler üzerine TBMM Sağlık Komisyonu’ndan geçmedi.

25 bin eczacıyı, yüzlerce ecza deposunu ve hastaları olumsuz etkileyecek madde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlanan yasa teklifinden çıkartıldı. Onur Tokel, “Sözkonusu madde aynen yasalaşsaydı eczacılar reçetesiz ilâç satışında kutu başına 2 bin lira ceza ödeyecekti. Üstelik bu ceza, sadece antibiyotikler, antidepresanlar için değil tüm ilâçlar için uygulanacaktı. Eczacılar 10 liralık migren ilâcını veremeyecek, 2 liralık bir ilâç için bile reçete istenecekti” dedi. İstanbul - Yeni Asya

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