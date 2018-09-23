Egzersiz, felç şiddetini azaltıyor

Çin haber ajansı Şinhua’da yer alan habere göre, bir araştırma sonucunda, egzersiz yapan kişilerde felç durumu görülmesi halinde, orta veya ağır şiddetli bir inme yerine hafif şiddetli bir inme geçirme ihtiimalinin iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İsveç’te felç geçiren kişilere ait kayıtlar esas alınarak ortalama 73 yaşındaki 925 kişiyi inceleyen araştırmacılar, fizikî olarak aktif olan kişilerin olmayanlara nazaran ağır felç geçirme risklerinin daha az olduğunu belirtti. Araştırmacılar, felç geçirmeden önce hafif ve orta derecede fizikî aktivitede bulunan kişilerin egzersiz yapmayanlarla kıyaslandığında, orta veya ağır şiddetli bir inme yerine hafif şiddetli bir inme geçirme ihtimalinin iki kat fazla olduğunu kaydetti. Haftada 4 saat yürüyün Hafif fizikî aktivite haftada en az dört saat yürüyüş, orta derecede fizikî aktivite ise yüzme, tempolu yürüyüş ya da haftada iki ya da üç saat koşma gibi daha yoğun egzersizler olarak tanımlandı. Çalışmanın yazarı, Göteborg Üniversitesinden Katharina S. Sunnerhagen, “Egzersiz, sağlığa birçok açıdan fayda sağlarken, araştırmalarımız, her hafta küçük bir fizikî aktivite yapmanın bile, muhtemelen felç şiddetini azaltarak büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.” dedi. Sunnerhagen, yürütülen çalışmanın bulgularının, fizikî aktivitenin beyinde koruyucu bir etkisi olabileceğine ilişkin giderek artan delillere katkı sağladığını ifade etti. Araştırmanın sonuçları “Neurology” dergisinde yayımlandı.

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