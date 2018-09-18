Egzersiz yapmak stresi azaltıyor

Beslenme Danışma Kurulu Üyesi İsmet Tamer, düzenli egzersizin beyin fonksiyonları ve hafıza üzerindeki etkisini anlattı.

Aslında nörofizyolojide yapılan pek çok çalışmada düzenli olarak yapılan egzersizin, sadece genel olarak beyin hücrelerinde yaşlanmayı geciktirdiği değil, aynı zamanda beynin özellikle hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan bölgesinde, yeni sinir hücrelerinin ve bağlantıların oluşmasını sağlayan maddelerin üretilmesini de teşvik ettiği gösterilmiştir. Egzersiz yapmanın stres hormonlarını önemli ölçüde azalttığı, serotonin, noradrenalin ve dopamin gibi nörotransmitter denilen ve beyindeki sinir sinyallerini taşıyan kimyasal maddelerin salgılanmasının teşvik ettiği, bu sayede de bir çeşit antidepresan etkisinin olduğu tespit edilmiş. Beynimiz de kullanıldığı müddetçe daha aktif ve daha güçlü kalır. Yani bilmece, bulmaca, problem çözme, yazma, çizme, okuma, ezber yapma, satranç ve yabancı dil öğrenme gibi zihnimizi zorlayan ve geliştiren etkinliklerle meşgul olarak beynimizi sürekli aktif tutmaya çalışmanın yararları gösterilmiştir. Bu faaliyetler beyin kan dolaşımını artırır ve beynin yaşlanmasını geciktirip yeni nöron oluşumunu da uyarır.

İstanbul - Mehmet Saygıner