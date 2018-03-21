Ekmekteki tuza dikkat!

Dünya Tuz ve Sağlık Hareketinin (WASH) araştırması, bazı ekmeklerin deniz suyuna yakın tuz ihtiva ettiğini ortaya kondu.

WASH’un internet sitesinde yayımlanan ve Londra Quenn Mary Üniversitesi ortaklığında yapılan araştırmada, önemli bir gıda kaynağı olan ekmeğin muhtevası araştırıldı. Araştırmada, 32 ülkeden beyaz, tam buğday, tahıllı, kepekli ve bazlama türü 2 binden fazla ekmekte bulunan tuz miktarları incelendi. Ülke bazında, en yüksek tuz oranı her yüz gramda 1,42 gram ile Makedonya’da üretilen beyaz ekmeklerde çıkarken, Çin her 100 gramda 0,65 gram tuz oranıyla en tuzsuz ekmek tüketen ülke oldu. Bazlama türü ile kepekli ekmeklerin diğer tüm ekmek türlerinden daha tuzlu olduğu belirlenirken, karışık tahıllı ekmeklerin da her 100 gramında ortalama 1,02 gramla en az tuz ihtiva ettiği tesbit edildi. AA

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