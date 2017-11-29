En büyük mesele bozulmuş ahlâk

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin en büyük meselesinin enflasyon değil bozulan ahlak ve giderek artan şiddet olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (TOKAMER) tarafından düzenlenen ‘Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin en büyük meselesinin enflasyon değil bozulan ahlak ve giderek artan şiddet olduğunu söyledi Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (TOKAMER) ‘Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştayda, kadına yönelik şiddet nedir?, kadın şiddete uğradığında ne yapmalı?, kadına yönelik şiddeti önlemek için alınacak önlemler ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

BÜYÜME DEĞİL KALKINMA

Şiddetin kurumsallaştığını dile getiren Prof. Dr. Alkin, “Deniyor ki ‘en büyük meselemiz enflasyon, büyüme’ ben bunlara şahitlik ediyorum ve üzülüyorum. Bizim asıl meselemiz enflasyon değil ahlak, asıl meselemiz büyüme değil kalkınma. Bunları birbirine nasıl karıştırıyorsak şiddet meselesindeki birçok önemli parçayı da birbirine karıştırıyoruz. Türkiye’nin en önemli meselesi bence bozulan ahlak ve aynı zamanda kadın erkek arasındaki hatta en nihayetinde toplum içinde hiç bitmeyen çekişmedir. O yüzden kadına şiddet meselesini incelerken şiddetin Türkiye’nin hemen hemen her noktasında yaşandığını ifade etmeliyim. Bugün şiddet kurumsallaşmış durumda. Türkiye çocukların büyürken oldukça sık şekilde şiddete maruz kaldıkları veya şiddete şahit oldukları bir ülke. Dolayısıyla bugüne kadar şahit olduğumuz şiddetten daha büyük bir şiddete önümüzdeki yıllarda şahit olabilme korkusu içindeyim.” diye konuştu.