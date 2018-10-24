Endişelendiren yeni tehlike

24 Ekim 2018, Çarşamba 21:30
Avusturya’da yapılan pilot araştırmada deneklerin vücudunda mikroplastikler tesBit edildi. Beslenme alışkanlığı ile mikroplastikler arasında bağlantı kurulabilmesi için kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğu belirtildi.
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Avusturya’da yapılan bir pilot araştırma, insan vücudunda mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Viyana Tıp Üniversitesi ile Avusturya Çevre Dairesi tarafından yapılan araştırmada, farklı ülkelerde yaşayan sekiz denekten alınan gaita örneklerinde mikroplastik bulundu.
Avusturya Çevre Dairesi’nden mikroplastik analizleri konusunda uzman Bettina Liebmann, laboratuvarda yaptıkları incelemelerde “büyüklüğü 50 ile 500 mikrometre arasında değişen dokuz farklı plastik çeşidi” tesbit ettiklerini belirtti.
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