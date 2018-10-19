Erken teşhis için bilinçlendirme şart

Romatizmal hastalıklar konusundaki farkındalığı arttırarak erken teşhis ve tedavinin önünü açmak amacıyla harekete geçen Türkiye Romatoloji Derneği ve Pamukkale Üniversitesi bu hastalıklarla ilgili bütün merak edilenlerin konuşulacağı bir faaliyet düzenledi.

Faaliyette, Pamukkale Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Veli Çobankara katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Prof. Dr. Veli Çobankara, hekime başvuru sebepleri arasında en önemlilerinden birinin eklem hastalıkları olduğunu, ancak hastaların çoğunun doğru hekime başvurmadığını dile getirerek “Eklem hastalıkları zamanında müdahale edilmedikleri zaman hastalarda eklem hareket açıklığının kısıtlanmasına ve böylece engelliliğe neden olmaktadır. Eklem hastalıklarının en önemlisi olan romatizmal hastalıklar sistemik hastalıklar olup eklem dışında hayatî önemi olan böbrek, akciğer ve beyin gibi organlarda hasar yaparak hastaların hayatını tehdit edecek durumlar yaşatabilir” şeklinde konuştu.

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