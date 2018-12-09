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Erzurum'da nefes testi ile dünyanın en yaygın enfeksiyonu tespit ediliyor

09 Aralık 2018, Pazar 17:11
Mide ile oniki parmak bağırsakta birikerek iltihaba, ülsere ve tedavi edilmediğinde kansere yol açan dünyanın en yaygın enfeksiyonu helicobacter pylori, Erzurum'da nefes testiyle tespit ediliyor.

Mide ile oniki parmak bağırsakta birikerek iltihaba, ülsere ve bazı hastalarda tedavi edilmediğinde kansere kadar yol açan dünyanın en yaygın enfeksiyonu helicobacter pylori, bu testin uygulandığı nadir merkezlerden Erzurum'da üre üfleme nefes testi ile tespit edilerek tedavi gerçekleştiriliyor. 

Genellikle çocukluk çağında ağızdan tükürük yoluyla veya ortak alanlarda kullanılan malzemelerden bulaştığı kişilerde mide ile oniki parmak bağırsakta birikerek şişkinlik, bulantı, kusma, iltihap, gastrit, mide ülseri ve uzun yıllar tedavi edilmediği takdirde kansere kadar yol açan helicobacter pylori enfeksiyonu, Türkiye'deki çeşitli merkezlerin yanı sıra Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp biriminde iki aşamalı üre nefes testiyle belirleniyor.

Bu birimde üfleyerek test yaptıran hastalar, yaklaşık 30 dakikada tespit edilen bakteriden antibiyotik tedavisiyle kurtulup şifa buluyor.

Hastanenin Başhekimi ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helicobacter pylorinin mide asidine dayanıklı bakteri türü olduğunu belirterek, bu bakterinin dünyanın en yaygın enfeksiyonu olduğunu söyledi.

Bakterinin genellikle midede ve oniki parmak bağırsakta birikerek midede iltihaba yol açtığına işaret eden Şahin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre helicobacter pylori enfeksiyonu dünyada yüzde 50 oranında görülürken ülkemizde yaklaşık yüzde 70 ila 80 oranında insanlarda pozitif çıkıyor. Bu bakteri, pozitif çıkan hastaların yarısında ise mide ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma, gastrit, mide ve oniki parmak bağırsağı ülserine neden olmaktadır." dedi.

Şahin, helicobacter pylorinin genellikle çocukluk çağında ağızdan tükürük ya da kalabalık ortamlar ile toplu taşımalardaki tutunma yerlerine el temasıyla bulaşabileceğini belirterek, bu mikrobun bulaştığı insanların yarısında midede gaz, şişkinlik, dolgunluk hissi, bulantı ve kusma gibi şikayetlerin görüldüğünü kaydetti.

"Nefes testi daha hızlı sonuç veriyor"

Helicobacter pylorinin bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Şahin, bakterinin tespit ve teşhisi için üfleme testi dışında çeşitli yöntemlerin bulunduğunu da anlatarak, şöyle devam etti:

"Üre üfleme, kan ya da gaita tahlilleri ile helicobacter pyloriyi tespit ediyoruz. Ancak bu testlerden üre nefes testi hem daha hızlı sonuç veriyor hem de hastaya konfor sağlıyor. Nefes testi için hastanın 6 saat öncesinden aç kalması, son 1 saat öncesi su veya sigara içmemesi ve son 1 hafta içinde de herhangi bir antibiyotik ile mide ilacı kullanmaması gerekiyor. Bu şartları yerine getiren hastalarımız geldiğinde ilk önce üfleme testi yapıyoruz. Daha sonra hastaya üre içeren ilaç içirip yarım saat beklettikten sonra ikinci kez hastaya test yapıyoruz. Üfleme testi ile 30 dakikada tespit edilen enfeksiyon antibiyotikle tedavi ediliyor."

Şahin, ilaç tedavisi sonrası hastaya yaklaşık 2 ay sonra yeniden test yapıp midedeki bakterinin atılıp atılmadığını kontrol ettiklerini aktardı.

DSÖ'ye göre helicobacter pylorinin mide kanserine yol açan etmenlerden ve kanser oluşturucu ajanlardan biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Şahin, mide şikayeti olanların söz konusu testi yaptırmalarını önerdi.

"Üfledim, inşallah şifa bulacağım"

Kliniğe gelen 65 yaşındaki hastalardan Sebiha Koçak da uzun yıllar mide hastalığı çektiğini anlatarak, "Midemde 10 yıldır ağrı ve yanma şikayetim var. Buraya üfleme testi yaptırmaya geldim. Üfledim, inşallah şifa bulacağım." dedi.

Hastalardan Bilal Teymur ise midesinde yanma, ekşime ve ağrı şikayeti olduğunu belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır midemde sorun var. Doktorum nefes testi yaptırmaya gönderdi. Üfleyerek nefes testi yaptırdım." diye konuştu.

AA

Etiketler: Erzurum, nefes testi
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