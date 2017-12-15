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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Eşinden daha fazla kazanan 3 kadının 2’si şiddet görüyor

15 Aralık 2017, Cuma 09:08
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi 33 şirkete uzandı. Bu 33 şirket, projeyle çizilen yol haritasını izleyerek aile içi şiddetle mücadele ediyor. Konu önemli, zira üniversite mezunu kadınların yüzde 75’i aile içi şiddete maruz kalıyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteği ile oluşturulan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ kapsamında “Deneyim Paylaşımı” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte proje kapsamında yapılan bir anketin çarpıcı verileri de açıklandı.

Dünya'dan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre 20 şirkette düzenlenen ankete göre çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’i en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kaldığını söyledi. Ankete göre çalışan kadınların yüzde 40’ı psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’i sosyal şiddete, yüzde 17’si ekonomik şiddete ve yüzde 8’i fiziksel şiddete maruz kalıyor. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Ayşe Gül Altınay’ın verdiği bilgiye göre eşinden daha fazla gelir elde eden her 3 kadından 2’si şiddete maruz kalıyor.

Çalışmalar, eşine şiddet gösterenler arasında babasının annesine şiddet uyguladığına şahit olanların çoğunlukta olduğunu ortaya koyuyor. Aile içi şiddet sadece vurmak, bir şey fırlatmak değil; tokat atmak üzere el kaldırmak, cinsel içerikli tehdit, başkaları önünde küçümseme, gelirini kontrol edip elinden almak da şiddet olarak kabul ediliyor.

 

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