Evde su tasarrufu yapmanın 21 yolu

Yaz günlerinde duş almak istiyorsak, tükettiğimiz suya dikkat etmeye şimdiden başlamamız şart. Evinizde su tüketiminde tasarruf etmek için yapabileceklerinizi listeledik.

Mutfakta su tasarrufu

- Evde harcanan suyun yüzde 10’u mutfakta kullanılır.

- Sıcak su tertibatınızda termostat ayarının çok yüksek olmamasına özen gösterin. Aşırı derecede ısınmış suyu soğuk suyla ılıtmaya çalışmak israftır.

- Sıcak su borularını yalıtkan malzemeyle kaplayın. Boruların ısınmasını beklerken musluğu açıp suyu ziyan etmemiş olursunuz.

- Elde yıkamaktan daha fazla enerji ve su tasarrufu yapcak bir bulaşık makineniz varsa tam dolmasını bekledikten sonra çalıştırırsanız, daha da fazla enerji ve su tasarrufu etmiş olursunuz.

- Sebze ve meyvelerinizi bir kap suda yıkayarak, musluk altında yıkamaktan daha az su harcamış olursunuz. Aynı zamanda bu suyu çiçeklerinize verebilirsiniz.

- Bulaşık yıkarken suyu açık bırakmayın. Bir kaba deterjanlı suyu diğer bir kaba ise durulama suyunu koyup öyle yıkayabilirsiniz.

- Makarna, haşlanmış sebze yaptığınız zaman suyunu dökmeyin. Bu su ile sağlıklı bir çorbanın başlangıcını sağlayabilirsiniz. Gene de haşlanmış sebzeleri tercih etmeyin, içinde daha az besleyici madde vardır.

- Küp buzları yere düşürürseniz, lavaboya atmayın, evinizdeki yeşil bitkilerine verin.

Çamaşır

- Evde harcadığımız suyun yüzde 15-20’si çamaşır yıkamak için kullanılır.

- Çamaşır makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın. Bu şekilde, her yıkamada 10 litreye kadar su tasarruf edebilirsiniz.

- Koyu renkleri düşük sıcaklıkları da yıkamak hem enerji ve su tasarrufu yapar, hem de giysilerinizin ömrünü uzatır.

- Çamaşır makinesi alırken A ve üstü enerji sınıfındaki makineleri tercih ederseniz sadece enerjiden değil sudan da tasarruf etmiş olursunuz. Bazı makineler her yıkamada 76 litreye kadar su tasarrufu yapabilir.

Tuvalet

- Evde en çok su banyoda harcanır. Günlük harcamamızın yüzde 40’ı banyodadır.

- Banyoda su tasarrufunun en kolay yolu suyu tasarruflu kullanan duş başlığı ve sifon taktırmaktır. 6 dakika duş yaptığınızda, tasarruflu duş başlığıyla her banyoda 50 litreye kadar daha az su harcamış olursunuz.

- Duşunuzun süresini azalttığınız her dakika başına ayda 570 litre su tasarrufu edersiniz. Bu 30 damacana su demek!

- Lavabonun giderini kapatıp tıraş bıçağınızı orada temizlemeyi tercih edin, böylelikle ayda 60 damacana yani 1140 litre su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

- Sifonunuzun haznesine 1 litrelik bir pet şişe yerleştirerek her sifonu çektiğinizde 1 litre su tasarrufu yapabilirsiniz.

- Çift kademeli rezervuar sistemleri almayı tercih edin. Bu sistemde iki seçenek vardır; yarım rezervuar sıvı atıklar için, tam rezervuar ise katı atıklar için.

- Dişinizi fırçalarken suyu kapatırsanız, 4 kişilik bir ailede ayda 160 damacana su yani 3040 litre su tasarrufu yapabilirsiniz.

- Tuvaletlerdeki kaçak su sessiz olabilir, her yıl kontrol ettirmeyi unutmayın. Birinci elden bakmak isterseniz rezervuara yemek boyası koyup, sifonu çekmeden kaçak olan yerleri görebilir, tamir edebilir ve litrelerce sudan tasarruf edebilirsiniz. www.yesilist.com