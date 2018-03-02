Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Evlenen çift sayısı geçen yıl 569 bin 459, boşanan çift sayısı ise 128 bin 411 oldu.

Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 1,8 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 569 bin 459’a geriledi. Kaba evlenme hızı binde 7,09 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 128 bin 411’e yükseldi. En yüksek kaba evlenme hızı binde 9,6 ile Kilis’te görüldü. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,2 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızı en düşük binde 4,14 ile Gümüşhane’de oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt takip etti. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,7, kadınlar için 24,6 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,1 oldu.

Boşanma hızında İzmir birinci

Kaba boşanma hızı 2017’de en yüksek il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0,2 ile Hakkâri oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak takip etti. Boşanmaların yüzde 38,7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7’si ise 6-10 yılında gerçekleşti.

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