Evler radyasyon yuvası

Bilindiği üzere cep telefonları radyasyon yayıyor, radyasyonun vücudumuz üzerindeki olumsuz etkileri ise malûm.

Telefonları uçak moduna almak bile radyasyondan kaçmamızı sağlayamıyor, sadece aldığımız radyasyonu azaltıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre radyasyon, kanserin en önemli sebeplerinden biri… Peki, cep telefonları radyasyon yayarken buzdolabı, televizyon, mikrodalga fırın masum mu? Elbette her evde olan bu cihazlar da radyasyon yayıyor. Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Televizyon kumandaları kızılötesi radyasyon yayarlar ve yaydıkları frekans mikrodalga fırınlardan da cep telefonlarından da fazladır. Hatta uçak yolculuklarında bile vücudumuz belli oranda radyasyona maruz kalıyor. Bu sebeple pilot ve hosteslerin belli bir sürenin üzerinde uçuş yapmasına izin verilmez.

Radyasyonsuz hayat için 5 tavsiye

l Cep telefonu ile konuşurken kulaklık kullanın.

l Cep telefonu alarmını kuruyorsanız, telefonunuzu uçak moduna getirin.

l Cep telefonunu vücudunuzdan uzak tutun.

l İş yerinde uzun saatler bilgisayar başında vakit geçirdikten sonra evde hemen televizyonun karşısına geçmeyin. Yürüyüş yapın, kitap okuyun.

İstanbul - Nihat Orhan