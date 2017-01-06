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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

''Evlilik programları kadın haklarına aykırı''

06 Ocak 2017, Cuma 15:39
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Satır,"Evlilik programları insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına aykırı. Bu programların yasaklanması gerekir." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır, Dilekçe Komisyonunun 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Sözlerinin başında İstanbul ve İzmir'de meydana gelen terör saldırılarını kınayan Satır, saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Komisyona gelen bazı dilekçe konuları şöyle:

"Aile ve evlilik kurumuna zarar verici nitelikteki televizyon yayınlarından şikayet; Terörün önlenmesi için Birleşmiş Milletler merkezinin Kudüs'e taşınması talebi; Medyaokuryazarlığı dersinin iletişim mezunlarınca verilmesininin zorunlu hale getirilmesini; Yaz aylarının çok sıcak geçtiği illerde mesai saatlerinin değiştirilmesi; Bedelli askerliğin yeniden düzenlenmesi; Vergi kaçırma ihbarı yaptığını ancak kendisine ihbar ikramiyesi ödenmemesi; Türkiye'deki Suriyelilerin, suç işledikleri ve terör örgütü mensubu olabilecekleri gerekçesiyle geri gönderilmesi talebi; Ad ve soyadının değiştirilerek, ailesi ile soybağını kesilmesi talebi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarının ülke savunmasında değerlendirilmesi; Ayasofya Müzesi'nin cami olarak faaliyete geçmesini; Kiracısından kira parasını alamaması; Polis özel harekat memuru alımında cinsiyet ayrımından şikayet; Cezaevinden kaçtığını belirterek, cezasının affedilmesini talebi; taciz ve tecavüz olayları faillerine idam verilmesi talebi."

Evlilik programları

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, önümüzdeki dönemde, stajyer ücretleri; boşanmalarda icra ile çocuk teslimi; evlilik programları; devlet yurtlarında kız çocuklarına uygulanan kontenjanın artırılması; Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazaları konusunda alt komisyon kurmayı düşündüklerini kaydetti.

Satır, Çerkez Ethem'in vatan haini olup olmadığına ilişkin ailesinden yapılan bir başvuru üzerine, bu konuda ilgili kurumlara yazı yazdıklarını, vatan haini olduğuna dair kanun ve karar olmadığının kendilerine bildirildiğini aktardı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından idam cezasının getirilmesi istemiyle çok sayıda talep geldiğini belirten Satır, "darbeci olduğu kesinleşen bir generalin de içinde olduğu mağduriyet dilekçeleri" de geldiğini söyledi. Bu kişinin şu an tutuklu bulunan ve darbe girişimi sırasında Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı olan Tümgeneral Mehmet Akyürek olduğu öğrenildi.

Gülen  Hareketi üyelerinin Dershanelerin kapatılması döneminde komisyona yaptıkları yoğun başvurularının bir benzerinin bu dönemde de mağduriyet üzerinden yapıldığını ifade eden Satır, mağduriyet dilekçeleriyle ilgili hukuki başvuru yollarını gösteren yanıtlar verdiklerini söyledi. Satır, çok sayıda kişiden mağdur olduklarına dönük de dilekçe aldıklarını kaydetti.

Satır, hapishanelerdeki yoğunluktan şikayet eden dilekçelerin sayısının da önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, bu konuda da bir alt komisyon kurulabileceğini söyledi.

Evlilik programlarıyla ilgili başvuru aldıklarını aktaran Satır, bu programların insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına aykırı olduğunu kaydetti. Yasakçı bir anlayışa sahip olmamasına rağmen bu programların yasaklanması gerektiğini belirten Satır, "Kadın haklarından bahseden derneklerin bu programlarla ilgili nerede olduğunu merak ediyorum." dedi.

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

İzdivaç programlarının foyası ortaya çıktı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/izdivac-programlarinin-foyasi-ortaya-cikti_384368

“Evlilik programlarının kaldırılması için savcıları göreve çağırıyoruz”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/evlilik-programlari-kaldirilsin_111320

Evlilik programları çığrından çıktı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/evlilik-programlari-cigrindan-cikti_383941

Dinde ve dindarlıkta denklik...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/dinde-ve-dindarlikta-denklik_413324

Evli, dindar, mutsuz; ama nedeeen?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/zeynep-cakir/evli-dindar-mutsuz-ama-nedeeen_402789

“Dindar flört”

Dünyevîleşme, önce meşrûlaştırma ile başlayan bir süreçtir.

Kişinin temel dinamikleri, vicdanı insanı tutarken zamanla heva ve arzulara giydirilen kılıflar, meşrûlaştırma operasyonları yavaş yavaş vicdanları rahatlatmakta medenileşen (!) ve güya çağdaşlaşan dünyada normalleşmeler başlamakta ve dindar kesim de, bu sürece hemence ayak uydurmaktadır.

Tahrip kolay olduğundan, nefis ve haz eksenli hayatlara insan kolayca uyum sağlamakta ve ehl-i dünya ile pek derin bir mesafe olan aralık kolayca kapanıvermektedir. Zira zındıkların bütün mesaisi bunun üzerinedir. 

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-yasar/dindar-flort_392740

“Dindar flört” (2)

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-yasar/dindar-flort-2_393570

AA

Etiketler: evlilik programları
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