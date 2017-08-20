GDO’da şeffaf olunmalı

Prof. Dr. Yardımcı: “Toplumun kaygılarını giderecek şekilde GDO konusunda şeffaf, paylaşımcı, bilimsel verilere dayanan araştırmalar yapılmalı” dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda toplumun kaygılarını giderecek şeffaf, paylaşımcı, bilimsel verilere dayanan araştırmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Yardımcı, Türkiye’de biyoteknolojiye ilişkin çalışmaların 2015-2018 yıllarını kapsayan “Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde paydaş bakanlıklarca yürütüldüğünü söyledi. Stratejiyle sağlık, endüstri ve tarım alanlarında biyoteknolojinin Türkiye’deki güçlü ve zayıf yanlarının belirlendiğine işaret eden Yardımcı, bu projeksiyon kapsamında GDO’larla ilgili çalışmaların da yürütüldüğünü, konuyla ilgili yatırımlarda sağlık, endüstri ve tarımsal amaçlı Ar-Ge çalışmalarının öngörüldüğünü anlattı.

KAMUOYUNA DOĞRU ANLATILMALI

Yardımcı, söz konusu planda, GDO tanımının toplum tarafından yanlış anlaşılması, mevzuatta eksikliklerin bulunması, tarımsal biyoteknolojide kamu, üniversite, özel sektör ve Ar-Ge merkezleri arasındaki iş birliğinin zayıflığı, Ar-Ge’yle ilgili yeterli desteğin bulunmaması gibi konuların yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Öncelikle toplumun kaygılarını giderecek şekilde GDO konusunda şeffaf, paylaşımcı, bilimsel verilere dayanan araştırmalar yapılmalı, bunlar kamuoyuna doğru bir şekilde anlatılmalı, hazırlanmış eylem planı çerçevesinde devlet biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerine desteklerini arttırmalıdır.”

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