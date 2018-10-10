"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

10 Ekim 2018, Çarşamba 00:26
Cep telefonu ile konuşmaya başlanıIdığı andan itibaren elektromanyetik radyasyon baş çevresinde yoğunlaşmaya başlıyor.

Cep telefonunun başa yaklaştırıldığı her milimetrede radyasyona maruz kalma seviyesinin % 10 arttığını belirten uzmanlar, cep telefonu ile uzun süre konuşan kişilerin ciddî oranda risk altında olduğunun altını çiziyor. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci, cep telefonları ve baz istasyonlarının yaydığı radyasyon ve etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Cep telefonları masum değil!

“Dünya Sağlık Örgütü cep telefonu ve baz istasyonlarının kullandığı RF frekanslı radyasyonu ‘2B sınıflı kanserojen’ olarak web sayfasında duyurmaktadır. Hiçbir cep telefonunun ve baz istasyonun bu bakımdan masum olduğu söylenemez” diyen Prof. Dr. Osman Çerezci, “Güvenlik standartlarının da yüzde yüz güvenli olmayacağı bilinmektedir. Bazı ülkeler, mevcut limitlerin çok altında sınır değerleri (Meselâ; İsviçre) uygulayarak halkını elektromanyetik kirlilikten korumaya çalışmaktadır” şeklinde konuştu. 

Reklamlar, toplumu elektromanyetik kirliliğe itiyor

“Tüketim toplumu olmak için sürekli yapılan reklâmlar aslında arka planda insanları elektromanyetik kirlilik isimli bir çorbanın kazanına itmektedir” diyen Prof. Dr. Osman Çerezci, “Su dolu kabın içine havlu sokulunca nasıl ki havlu suyu emerse, çevremizde de elektromanyetik radyasyon varsa, aynı şekilde vücudumuz da elektromanyetik radyasyonu emer. Elektrikle çalışan bedenimizin her bir hücresi, çevresindeki elektromanyetik dalgalara duyarlı bir anten özelliğinde olması dolayısıyla hücrelerimiz elektromanyetik kirlilikten olumsuz yönde etkilenir. Literatürde, radyasyona düşük dozlarda, fakat uzun süreli maruz kalınması halinde; baş ağrısı, migren, beyin hücrelerinin ölümü, hafıza kaybı gibi birçok olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan “EMA (Elektromanyetik Alan) Kirliliği“ kitabımızda bu konuda daha geniş açıklamalar yapılmıştır.

Vücudumuz fazlasıyla etkileniyor

Elektromanyetik radyasyona maruz kalınınca vücudumuzun en çok etkileneceği; beynimiz, gözümüz ve işitme organımız cep telefonu fiyatı ile mukayese edilebilir mi? Elektromanyetik kirliliği Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından mercek altına almalı ve bizim gibi bağımsız ölçüm ve araştırma yapan bilim odaklarının çalışmaları desteklenmelidir. Elektromanyetik kirliliğe karşı önlem almada lider ülke olmalıyız.” 

Reyhan Keser - İstanbul

Etiketler: elektromanyetik, cep telefonu, internet
Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

    4.2 milyon lisans öğrencisi var

    Kırmızı biber “sır” oldu

    Ekonomide yeni tehlike

    Birlikte yaşamayı savunalım

    Avrupa Konseyi'nden İsrail'e Filistinli 'çocuk tutuklular' çağrısı

    Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı

    ABD'den Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

    Türkkan: Türk savunma sanayi yabancı şirketlere satılıyor

    İsrail'den düşen Rus uçağı hakkında yeni açıklama

    Liderleri topla ve istişare et

    Teröristlerle fotoğraf çektiren HDP Batman İl Başkanı tutuklandı

    Demokrasi sıralamasında Türkiye son sırada

    "Seçimlerde bana kimse akrabası için gelmesin"

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

    BM: Suriyeliler için gerekli yardımların sadece yüzde 35'i karşılandı

    "İlim devlet yönetiminin önünü deniz feneri gibi aydınlatmalı"

    Ödenekler durma noktasına geldi

    Paşalar dışarıda, öğrenciler içeride

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu” ile OHAL KHK’larını idâme
    Genel

    Ekonomide yeni tehlike
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaşıkçı olayının düşündürdükleri
    Genel

    Kırmızı biber “sır” oldu
    Mustafa ORAL

    Çiçek Hastalığı: Dünya aşkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ker-belâ
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Risale-i Nur’a sadâkat
    Faruk ÇAKIR

    Hepsi iyi değil, hepsi de kötü değil
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ, ruh ve duygu dengelemesidir
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kâfire düşman mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.