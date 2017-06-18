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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Gençler cep telefonunu "arkadaş" olarak görüyor

18 Haziran 2017, Pazar 18:59
İstanbul Üniversitesi (İÜ) doktora öğrencileri tarafından üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırma, katılımcıların yaklaşık yarısının cep telefonunu "arkadaş" olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Sezer ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seher Er yönetiminde Sezgin Savaş, Banu Altun, Esra Büdün, Gökhan Tekin, Gülistan Elmacıoğlu’nun aralarında bulunduğu doktora öğrencileri tarafından üniversitede okuyan gençlerin cep telefonunu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirildi. 

Araştırma kapsamında, Kırklareli ve İstanbul'da 320 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı.

Araştırmada, "Cep telefonunun eğitim durumu ne olabilir?" sorusuna, katılımcıların yaklaşık üçte biri "lisansüstü eğitime sahip olabileceği" yanıtını verirken bu cevabı, yüzde 21,9 ile "okuryazar olabileceği" ve yüzde 12,8'i ile "üniversite mezunu olabileceği" cevabı izledi.

Cep telefonlarının cinsiyeti konusunda yöneltilen soruda ise öğrencilerin yüzde 54,4’ü "kadın", yüzde 45,6’sı da "erkek" şıkkını işaretledi. 

Araştırmada, üniversitede okuyan gençlerin yüzde 58,4'ünün günde 1-5 saat arasında, yüzde 26,3’ünün günde 6-10 saat, yüzde 9,7’sinin ise 11 saatten fazla cep telefonu kullandığı sonucuna ulaşıldı.

Öğrencilerin yüzde 95,6'sı akıllı telefon sahibi

Yüz yüze görüşmelerde öğrencilerin yüzde 95,6’sının akıllı telefona sahibi olduğu ortaya çıkarken araştırmaya katılanların cep telefonu ile en sık gerçekleştirdikleri etkinlikler sorulduğunda yüzde 32,2 oranında “görüşme yapmak”, yüzde 23,1 oranında “mesajlaşmak”, yüzde 21,6 oranında “internette gezinmek” sonucuna varıldı. Diğer yanıtlar arasında da “sosyal medyaya bakmak”, “not tutmak-takvime bakmak” gibi etkinlikler yer aldı.

“Cep telefonu bir insan olsaydı mesleğinin ne olacağı” sorusuna ise öğrencilerin işaretlediği şıklar arasında “işsiz”, “mühendis”, “sağlık alanında çalışan”, “emekli" yer buldu.

“Cep telefonu bir insan olsaydı hangi sosyal sınıfa mensup olurdu” sorusuna, öğrencilerin yüzde 46,3’ü “orta sınıf”, yüzde 44,1’i “üst sınıf” ve yüzde 9,1’i ise “alt sınıf” yanıtını verdi.

Popüler müzik dinlerdi

Katılımcıların, "cep telefonunun bir insan olması halinde" en fazla yüzme sporuyla ilgileneceği görüşünde olduğunu ortaya çıkaran araştırmada, "cep telefonunun müzik tercihleri" arasında ise popüler müziğin ilk sırada olacağı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada “Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?” sorusuna da öğrencilerin yaklaşık yarısı “arkadaş” cevabını verirken, bu yanıtı yüzde 15,3 ile "ikinci dereceden akraba”, yüzde 14,7 ile "kardeş” şıkkı izledi. 

Araştırma kapsamında “Cep telefonunun tanıdığı bir insan olması durumunda ona karşı duygularının ne olacağı” sorusuna öğrencilerin yüzde 78,8’i “onunla iyi bir arkadaş olmak istediğini”, yüzde 72,5’i “arkadaşı olsaydı uzak kaldığında onu özleyeceğini”, yüzde 66,6’sı “çevresine onunla ilgili iyi şeyler söyleyeceğini” belirtti. Diğer yanıtlar ise “ona güvenirim”, “onun yanında kendimi rahat hissederim” şeklinde oldu.

AA

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