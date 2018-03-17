"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gençliğin önündeki en büyük tehlike

17 Mart 2018, Cumartesi
Yeni dönem gençlik için en büyük tehlikenin “sanal dünyaya mahkumiyet” olduğuna işaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, öğrenciler için internetin artık bilgiye erişim ve sınavlara çalışabilme fırsatı olması gerektiğini söyledi.

Antalya’da Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen “Online Eğitim Sistemi”nin tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Online Eğitim Sistemi” projesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine derslerinde destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni dönem gençlik için en büyük tehlikenin “sanal dünyaya mahkûmiyet” olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, öğrenciler için internetin artık bilgiye erişim ve sınavlara çalışabilme fırsatı olması gerektiğini vurguladı. “Online Eğitim Sistemi”nin sesli konu anlatımları, dinleme faaliyetleri ve interaktif uygulamalarla eğitimi daha eğlenceli, keyifli hâle getireceğini anlatan Türel, sistemin öğrencilerin okul başarılarını arttırmalarına destek olacağını kaydetti.

7 gün 24 saat uzaktan eğitim

Türel, “Müfredata yüzde 100 uyumlu içeriklerin yer aldığı, uzaktan erişim tekniğine dayalı portala öğrenciler 7 gün 24 saat ulaşabilecek. Öğrencilerimiz evde, okulda hatta tatilde bile ders konularına bakıp, test çözebilecek.” dedi. Türel, sistemde ilkokul birinci sınıftan, üniversite hazırlık düzeyine kadar 231 bin 500 test, e-kütüphane, eğitici filmler ve animasyonlar yer aldığını dile getirdi.  İl Millî Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da “Online Eğitimin Sistemi”nin bilişim ve sosyal medya ağlarının çok karmaşık olduğu bir dönemde güvenilir bir bilgi erişim noktası olduğuna dikkati çekti. Sistemin kurucularından Mustafa Önel de eğitim sürecinin eve taşınacağını belirterek sistemde atlastan sözlüğe kadar bir öğrencinin eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı bütün materyallere ulaşma şansı bulacağını ifade etti.

AA

Etiketler: sanal dünya
Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış ve merhamet kazanacak

    Hükümet tarımı ayak bağı görüyor

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı

    Geleceğimiz faize boğuluyor

    “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!”

    Yahudiler, İsrail Devletine destek vermiyor

    1 numarayı söyledim

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?

    Şahin Alpay tahliye edildi

    AYM'den Alpay kararı: Alt mahkemeler AYM kararlarını tartışamaz

    Binlerce kişi Afrin'i terk etti

    Alman hükümeti cami saldırılarını kınadı

    Ölümünün 15. yıl dönümünde 'Filistin'in kızı Rachel Corrie'

    Rusya'da gökten 'altın' yağdı

    AKP'ye oy verenler de OHAL'e karşı

    Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

    İngiltere Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkını kaldırdı

    ''Bunları neyle izah edeceksiniz?"

    Rachel Corrie’ye saygıyla... ''Zulüm bizdense ben bizden değilim''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    1 numarayı söyledim
    Genel

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı
    Genel

    Barış ve merhamet kazanacak
    İslam YAŞAR

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?
    Misbah ERATİLLA

    Köftelerin tesbihatı
    Süleyman KÖSMENE

    Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman'a göre vaizler nasıl olmalı?
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da İsra Sûresi’nin 44. Âyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.