Gençliğin önündeki en büyük tehlike

Yeni dönem gençlik için en büyük tehlikenin “sanal dünyaya mahkumiyet” olduğuna işaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, öğrenciler için internetin artık bilgiye erişim ve sınavlara çalışabilme fırsatı olması gerektiğini söyledi.

Antalya’da Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen “Online Eğitim Sistemi”nin tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Online Eğitim Sistemi” projesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine derslerinde destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni dönem gençlik için en büyük tehlikenin “sanal dünyaya mahkûmiyet” olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, öğrenciler için internetin artık bilgiye erişim ve sınavlara çalışabilme fırsatı olması gerektiğini vurguladı. “Online Eğitim Sistemi”nin sesli konu anlatımları, dinleme faaliyetleri ve interaktif uygulamalarla eğitimi daha eğlenceli, keyifli hâle getireceğini anlatan Türel, sistemin öğrencilerin okul başarılarını arttırmalarına destek olacağını kaydetti. 7 gün 24 saat uzaktan eğitim Türel, “Müfredata yüzde 100 uyumlu içeriklerin yer aldığı, uzaktan erişim tekniğine dayalı portala öğrenciler 7 gün 24 saat ulaşabilecek. Öğrencilerimiz evde, okulda hatta tatilde bile ders konularına bakıp, test çözebilecek.” dedi. Türel, sistemde ilkokul birinci sınıftan, üniversite hazırlık düzeyine kadar 231 bin 500 test, e-kütüphane, eğitici filmler ve animasyonlar yer aldığını dile getirdi. İl Millî Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da “Online Eğitimin Sistemi”nin bilişim ve sosyal medya ağlarının çok karmaşık olduğu bir dönemde güvenilir bir bilgi erişim noktası olduğuna dikkati çekti. Sistemin kurucularından Mustafa Önel de eğitim sürecinin eve taşınacağını belirterek sistemde atlastan sözlüğe kadar bir öğrencinin eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı bütün materyallere ulaşma şansı bulacağını ifade etti. AA

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