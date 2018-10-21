Genetik koruyucu hekimlik dalıdır

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği ve sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ergül Tunçbilek, “Genetik bana göre iyi bir koruyucu hekimlik dalıdır” dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Genetik hastalıklar, bu bölgede üzerinde çok fazla durulması, hassasiyetle çalışılması gereken bir konu. Bu konuda üniversite olarak gereken çalışmaları başlattık ve bir genetik teşhis merkezi kurmak için bakanlığa başvurduk, büyük bir destek bekliyoruz” dedi. Gaziantep’te, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından, Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği’nin katkısıyla düzenlenen 6. Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu, Tıp Fakültesi Sani Konukoğlu Hastanesi Konferans Salonu’nda başladı. Rektör Dağlı, “Genetik hastalıklar, bu bölgede üzerinde çok fazla durulması, hassasiyetle çalışılması gereken bir konu. Bunu yapabilirsek çok daha güzel ve bölgesel bir genetik tanı merkezi kurabileceğimizi tahmin ediyorum. Erken dönemde konulacak tanıyla pek çok genetik hastalığa müdahale etmek mümkün. İşte bugün bunları tartışacağız” diye konuştu.

‘Bütün hastalıklarda genetik yatkınlık vardır’

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadıl Vardar ise genetik hastalıkların büyük bölümünün çocuk yaşta ortaya çıktığını belirterek, çocuk enfeksiyon hastalıklarının da dahil olduğu bütün hastalıklarda genetik yatkınlık olduğunun bilindiğini ifade etti. Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği ve sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ergül Tunçbilek de genetikte, sağlıkta, tıbbın her alanında çok hızlı bir şekilde bilgiler üretildiğini ve aynı hızla gündelik hayatta kullanıma sunulduğunu vurguladı. Tunçbilek, “Biz bundan 10-15 yıl öncesinde tanı koyamadığımız, tedavi edemediğimiz, çok ciddî sonuçları olan ümitsiz hastalıkların birçoğunu artık teşhis ve tedavi edebiliyoruz. Genetik bana göre iyi bir koruyucu hekimlik dalıdır” dedi. Sempozyumda, alanlarında uzman bilim insanları tarafından, “bölgedeki genetik hastalık verileri, genetik hastalıkların toplum için önemi, genetik öykü, aile ağacı çizme, ne zaman genetik hastalık düşünülmelidir ve bunlara genetik yaklaşım” gibi konular ayrıntılı olarak ele alınacak, tarama ve teşhis testleri konularında güncel bilgiler paylaşılacak.