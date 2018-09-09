Gereksiz antibiyotiğe karşı yürüyüş

Samsun Sağlık Müdürlüğü çalışanları, gereksiz antibiyotik kullanımına dikkati çekmek için yürüdü. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, “Teşhis konulmadan antibiyotik kullanmayın”, “Her hastalıkta değil gerektiğinde antibiyotik” pankartları taşıdı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, antibiyotik kullanımına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Polikliniğe başvuran her 3 hastadan 1’i antibiyotik kullanıyor. Bu etkinlik ile antibiyotiklerin ağrı kesici, ateş düşürücü olmadığını, nezle ve grip gibi hastalıklarda antibiyotiklerin iyileştirme etkisi olmadığını vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık” dedi.

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