Gereksiz antibiyotik kullanımı ölümcül zararlara sebep olabilir

Sağlık için büyük önem taşıyan antibiyotik kullanımı ülkemizde halen bilinçsiz kullanım açısından ilk sıralarda. Uzmanlar uyarıyor: “2015 yılında antibiyotik direncinden her yıl 10 milyon kişi ölecek”

13-19 Kasım ise Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası ve 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü adıyla tüm dünyada toplumu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili çok önemli açıklamalardabulunan Antibiyotik Direncinin Sürveyansı ve İzlenmesi (ADSİ) Çalışma Grubu adınaProf. Dr. Güner Söyletir, “Antibiyotikler, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçlardır ancak sadece bakterilere karşı etkilidirler. Örneğin üst solunum enfeksiyonlarının sadece %10-15’i bakterilere bağlıdır ancak çoğu hastaya hemen antibiyotik başlanmaktadır işte bu noktada bakterilere karşı direnç gelişimiyle hastalıklarda çaresizlik sürecine giriyoruz” dedi.

“2015 YILINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNDEN HER YIL 10 MİLYON KİŞİ ÖLECEK”

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 yılında ‘Bugün harekete geçmezsen yarın tedavide kullanacak ilacın olmayacak' sloganıyla direnç sorununa dikkat çekmiş olmasına rağmen bugün itibariyle direnç sorununun artarak devam etmektesine vurgu yapan Prof.Dr.Söyletir, “Ülkemizde son 10-15 yıl içinde bu anlamda çabalar sergilenmiş olmakla birlikte kayda değer bir sonuca ulaşamadığımızı itiraf etmeliyiz. Halen gereksiz ya da uygun olmayan antibiyotik kullanımı % 40- 60 gibi çok yüksek oranlarda seyretmektedir” dedi.

Gereksiz antibiyotik kullanımı sağlık için büyük tehdit oluşturmakla birlikte böbrek yetmezliğinden hasta kaybına kadar bir çok önemli tabloya sebep olabiliyor. Prof.Dr. Söyletir bu sebeple yetkililerin toplumu bilinçlendirmesi için ve gelecekte antibiyotiklere dirençli bakteriler tarafından esir alınmak istemiyorsak harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.