Gıda sürdürülebilirliğinde 58. sıradayız

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek ve somut çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), gıdaların ve beslenme alışkanlıklarımızın dünyada oluşturduğu etkilerin bütün yönleriyle ele alındığı Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nun dokuzuncusuna ev sahipliği yaptı.

Milano´da gerçekleştirilen ve gıda, beslenme, tarım konusunda dünyanın dört bir yanından yüzlerce gıda uzmanı, bilim insanı, fikir önderi, aktivist ve paydaşı ağırlayan organizasyonda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri´ne uygun bir metodoloji ışığında hazırlanan bütün zamanların en kapsamlı “Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi”nin (GSE) üçüncüsü de yayımlandı. Dünya nüfusunun beşte dördünü ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 90´ından fazlasını temsil eden endekste, bu yıl ölçümlenen ülke sayısı ise 34’ten 67’ye çıkarıldı. Endekse göre, üç temel başlıkta, 38 gösterge ve 90 kriter üzerinden yapılan değerlendirme Türkiye, 58’inci sırada yer aldı. 67 ülke arasında sürdürülebilir tarım başlığında 35´inci, beslenme sorunları başlığında 33’üncü sırada yer alan Türkiye, gıda kaybı ve israfında ise son sıralarda yer aldı.

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