Göz kusurlarına çözüm: Akıllı katarakt lensleri

VSY Biotechnology’nin Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, “Geliştirdiğimiz akıllı lensler sayesinde, hem katarakta hem de göz kusurlarına aynı anda çözüm sunabiliyoruz. Teknolojinin gelişimiyle görme gücü de gelişti” ifadelerini kullandı.

Yeni çözümler konusunda toplumun bilinçlenmesiyle kataraktın düzeltilerek aynı zamanda gözlük bağımlılığına da son verilebileceğini aktaran Göktekin, katarak hastalığı ve tedavi yöntemlerine ilişkin şunları kaydetti: “Kataraktın çözümü, doğal lensin cerrahi yöntemle çıkarılarak yerine vücutla uyumlu bir şekilde üretilen göz içi lensin yerleştirilmesidir. Artık akıllı katarakt lensleri sayesinde her mesafede görüş gücü sağlanabiliyor, ayrıca astigmatizma da giderilebiliyor. Böylece gözlük bağımlılığına son verilerek ekonomiye de katkı sağlamak mümkün. Geliştirdiğimiz akıllı lensler sayesinde, hem katarakta hem de göz kusurlarına aynı anda çözüm sunabiliyoruz. Teknolojinin gelişimiyle görme gücü de gelişti.” Göktekin, kataraktı olmayan fakat miyop, hipermetrop, presbiyopi ya da astigmat gibi göz kusurlarının düzelmesini isteyen kişilere de akıllı göz içi lens uygulaması sayesinde çözüm oluşturulabildiğini ifade etti. AA

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