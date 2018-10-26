Göz sağlığı için açık hava terapisi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burhanettin Kaptı, açık havada oyun oynayarak, spor yaparak, tablet ve akıllı telefonlardan nispeten uzak geçirilen zamanın miyop oluşum ve ilerleme riskinde azalma sağlayacağını söyledi.

Kaptı, “Bunun dışında onlarla oturup oyuncaklarla oynayarak beraber vakit geçirebiliriz. Böylelikle tablet ve akıllı telefonlardan da uzak durmalarını sağlayabiliriz. Özellikle açık havada oyunlar tavsiye ediyoruz. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar da söz konusu. Açık havada oyun oynayarak, spor yaparak, tablet ve akıllı telefonlardan nispeten uzak geçirilen zaman miyop oluşum ve ilerleme riskinde azalma sağlayacaktır.” AA

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