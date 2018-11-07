Gözlere şifa: Bal kabağı

Bal kabağında havuçtan 2 kat daha fazla A vitamini olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, Bal kabağı başta A vitamini olmak üzere C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir” dedi.

Bu güzel mevsimin belki de en güzel sebzesidir bal kabağı. Çiçeğinden çekirdeğine lezzet ve şifa kaynağıdır. Belki de bu yüzden olsa gerek Anadolu’da bal kabağına ‘Cennet taamı’ denir. İçerdiği mineraller, vitaminler ve zengin lif içeriği ile antioksidan, kanserden koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici müthiş bir besindir. “Bal kabağı göz sağlığı için bulunmaz bir nimettir” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, bal kabağının göz sağlığına faydaları hakkında bilgiler verdi. “Bal kabağı başta A vitamini olmak üzere C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hatta bal kabağında; göz sağlığı için faydası hepimizce bilinen havuçtan 2 kat daha fazla A vitamini vardır. Bu vitaminlere ilâve olarak çinko ve bakır içeriğiyle de ileri yaş grubunda körlüğün en sık sebepleri olan sarı nokta hastalığı ve kataraktın riskini azaltır. Yapılan bir çalışmada, bu vitamin ve minerallerin düzenli alımının sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejenerasyonu isimli hastalığın gelişimini yüzde 25 oranında, görme keskinliği kaybını ise yüzde 19 oranında azalttığı bulunmuştur.”

Gözümüzü zararlı ışınlardan korur

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca; “Yine bal kabağında bolca bulunan lutein ve zeaksantin; sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişimini azaltmakla beraber yüksek enerjili dalga boylarını filtreleyerek gözümüzü zararlı ışınlara karşı korumaya yardımcı olan güçlü karotenoidler ve antioksidanlardır. Bu antioksidanlar ve A vitamini, alacakaranlıkta gözümüzün ışığa uyumuna katkıda bulunarak görüş kabiliyetimizi iyileştirir. İçerdiği zengin mineraller ve vitaminler ile bağışıklık sistemimizi destekleyen bal kabağının bu sayede göz enfeksiyonları gelişiminde ve göz alerjisinde koruyucu bir rol aldığı da düşünülür” diyor.

İlaçların muhtevasındaki maddeler bal kabağında var

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) başta olmak üzere birtakım retina hastalıklarında koruyucu, tedavimizi destekleyici olarak hastalarımıza verdiğimiz göze özel ilâçların muhtevasındaki maddelerin neredeyse tamamına yakını bal kabağında bulunmaktadır. İlâç takviyesi elbette önemlidir, fakat bu vitamin ve mineraller beslenme yoluyla da alınabilmektedir. Biraz tahin ve bolca cevizli bal kabağı tatlınız için şimdiden afiyet olsun” diyerek bal kabağının göz sağlığımız için ne kadar önemli bir besin olduğunu anlattı.

Haber: Kübra Örnek