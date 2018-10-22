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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Gripten korunma yolları

22 Ekim 2018, Pazartesi 22:30
Grİpten kurtulmak için vücudumuza kİmyasal almadan, doğal kürlerle İyİleşmenİn mümkün olduğunu söyleyen Dr. Ümİt Aktaş, grİpten korunmak ve şİfa bulmak İçİn tavsİyeLErde bulundu.

Mevsim geçişleri pek çok kişi için hastalıkların habercisi oluyor. Havaların değişkenlik göstermesiyle etrafta sıkça rastladığımız hastalıkların başında da grip geliyor. Gripten korunmak ve grip sırasında yapılması gerekenler ile ilgili Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş önerilerini paylaştı.

Ellerinizi sık sık yıkayın

Dr. Ümit Aktaş, “Gripten korunmak için alınacak ilk tedbir, bireylerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmesi ve kişisel hijyen kurallarını uygulamasıdır. Düzenli el yıkama alışkanlığını yerleştirmek ve kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılmasını sağlamak bile, grip salgınlarından korunmakta oldukça önemlidir. Ellerinizi sadece her gün düzenli ve sık sık zeytinyağlı sabunla yıkamak bile gripten yüzde 70 oranında sizi koruyabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, gripten korunmak için evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun. Kelle paça içmeyi de ihmal etmeyin” dedi.

Grip aşısının gribe karşı koruyuculuğu yok

Grip aşısının tedavide etkili bir yöntem olmadığına dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “grip virüsü sürekli olarak mutasyona uğrar. Yani, önümüzdeki yıllarda grip hastalığına yol açacak virüsün hangisi olduğunu bugünden bilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle sadece geçmiş dönemde hastalık yaptığı tespit edilmiş olan virüslerden korur. Oysa, gelecek yani bu dönemde hastalık yapacak olan yeni grip virüslerinden korumaz. Bu nedenle grip aşısının yaptırdığınız günden sonra oluşacak yeni grip virüsü tiplerine karşı koruyuculuğu sıfırdır ayrıca ciddi yan etkileri de vardır” dedi.

Zencefil, adaçayı ve  karanfil gribe doğal şifa oluyor

Her hastalığın her derdin doğada bir dermanı olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, “Zencefil, ada çayı ve karanfil ile vücudunuza kimyasal almadan doğal kürlerle iyileşebilirsiniz”

Grip çayı kürü

Malzemeler: Kuru kök zencefil, 3 diş karanfil, 1 tatlı kaşığı tıbbı adaçayı

Hazırlanışı: Başparmağınızın bir boğumu kadar kuru kök zencefil ve 3 diş karanfili 1 su bardağı kaynamakta olan suyun içine atın. 6 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Altını kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tıbbi ada çayı ekleyin. Tekrar ağzını kapatın ve kaynatmadan 10 dakika demlenmeye bırakın. Soğutmadan için. Yetişkinler bu grip çayından 2 saatte bir, 1 su bardağı ölçüsünde içebilirler. Çocuklar için 1 çay bardağı ölçüsünde verilmelidir.

Bağışıklık sistemini destekleyen çay

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı ıhlamur, 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı meyan kökü, 1 limonun suyu ve kabuğu, 250 cc kaynar su

Hazırlanışı: Malzemeleri porselen ya da cam bardağa koyup üzerine kaynar su ekleyin. Demlenmesi için 10 dakika bekleyip için. Günde 4-5 fincan tüketebilirsiniz. 

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Sağlıklı kemik için gençlikte kalsiyum alın

Uzmanlara göre, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozu önlemenin yolu, gençlikte alınan yeterli kalsiyum ve D vitamininden geçiyor. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Osteoporoz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz,  osteoporozdan korunmanın mümkün olduğunu dile getirerek, gençlik döneminde kemik kitlesini artırmanın çok önemli olduğunu, bunun için de kişilerin yeterli kalsiyum almaları gerektiğini vurguladı. Günde en az üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketilmesinin günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Yavuz, şu bilgileri verdi: “Gençlikte kemik biriktirmek bankada para biriktirmeye benzer. Gençliğinizde ne kadar fazla kemik biriktirir ve korursanız yaşlılıkta o kadar daha az kırılgan olursunuz. Egzersiz de kemik erimesini engeller. Yer çekimine karşı yapılan bütün egzersizler önerilmektedir. Osteoporoz tanısı konulduktan sonra tedavinin hedefi kırık oluşmasını engellemektir. Yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı, yer çekime karşı egzersiz ve gerekli durumda ilaç tedavisi önerilmektedir. ” (aa)

Etiketler: grip
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