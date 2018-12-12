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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Günlük 3 saat 34 dakika televizyona gidiyor'

12 Aralık 2018, Çarşamba 16:56
RTÜK'ün 26 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 600 kişiyle gerçekleştirdiği "2018 yılı Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması"nın sonuçlarına göre, izleyiciler, günlük ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izliyor.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) tarafından daha önce 2006, 2009 ve 2013'te yapılan ve televizyon izleme eğilimlerinde yaşanan değişimleri ölçmek amacıyla 2018'de tekrarlanan "Televizyon İzleme Eğilimleri" araştırması, nisan-mayıs aylarında, 26 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 600 kişiyle yapıldı.

Yüz yüze anket yöntemiyle yürütülen araştırma ile televizyon izleme eğilimlerinin nasıl değiştiği, yeni medyanın izleme eğilimlerini nasıl etkilediği gibi soruların yanıtı arandı.

Bu kapsamda günlük ortalama televizyon izleme süresinin 3 saat 34 dakika olarak belirlendiği araştırmanın sonuçlarına göre, hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 30 dakika, hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi de 3 saat 45 dakika olarak saptandı.

Televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma yaşandı

Araştırma sonuçlarında 2006'ya kıyasla televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma yaşandığı görüldü. 2006'da yapılan araştırmada günlük ortalama 5 saat 12 dakika, 2009'daki araştırmada 4 saat 36 dakika, 2012'deki araştırmada ise 4 saat 24 dakika televizyon izlendiği belirlenmişti.

Araştırmaya katılanların yüzde 51,7'si televizyonda yayınlanan programların 5 yıl öncesine kıyasla aynı kaldığını, yüzde 25,6'sı da iyi yönde ilerlediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 46,3'ü kuşak programlarından, yüzde 21,6'sı da dizi filmlerden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Araştırmada, "Türkçeyi en iyi TRT kullanıyor" diyenlerin oranı da yüzde 36,9 oldu. 

En çok geleneksel medyaya güveniliyor

En çok izlenen program türünün "haberler" ve "yerli diziler" olarak belirlendiği araştırma sonuçlarına göre, kadınlar haber ve dizi, erkekler ise spor ve açık oturum programlarını daha fazla izliyor.

Katılımcıların yüzde 69,2'si televizyona, yüzde 62,3'ü yazılı basına, yüzde 62,2'si radyoya, yüzde 59,1'i internet üzerinden haber sitelerine ve yüzde 53,7'si de sosyal medyaya bir haber kaynağı olarak güveniyor.

Televizyon yayınlarını izlemeyenlerin yüzde 42,8'i "yayınlanan içerikleri beğenmedikleri" için TV izlemediklerini bildirirken, hanelerde en fazla yüzde 64 oranında klasik televizyon bulunuyor.

Bunu sırasıyla yüzde 54 oranında taşınabilir bilgisayar, yüzde 40 oranında akıllı televizyon, yaklaşık yüzde 36 oranında tablet bilgisayar, yüzde 33 oranında masaüstü bilgisayar ve yüzde 29'u da radyo takip ediyor.

Yeni medya araçlarının toplam verisi dikkate alındığında ise her 4 haneden 3'ünde (hanelerin yüzde 75'i) masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar ve tablet cihazlarından en az birinin bulunduğu belirlendi.

Ayrıca yaş arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısı artarken, eğitim düzeyi arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısı azalıyor.

Televizyon hala vazgeçilmez araç

Yeni medya araçlarından TV izleme en çok taşınabilirlik ve çok amaçlı kullanım özelliği nedeniyle tercih ediliyor. Akıllı telefondan televizyon yayınlarını en çok 15-24 yaş arasındaki gençlerin izlediği belirlenirken, katılımcıların yüzde 88,8'i yayınları tek bir cihazla izlemek durumunda kalsa televizyonu seçeceğini ifade etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 40,9'u televizyon izlerken yemek yediklerini, yüzde 20,1'i ise tablet, bilgisayar veya akıllı telefon kullandıklarını söyledi.

İnternet yayınlarının denetimi

Yayınların denetimine ilişkin izleyici görüşlerinin de belirlendiği araştırmada katılımcıların yüzde 45,8'i televizyon yayın içeriklerinin yayın öncesinde, yüzde 28,4'ü yayın sonrasında ve yüzde 25,8'i de yayın esnasında denetlendiğini düşündüğünü aktardı.

Katılımcıların yüzde 70,4'ü internet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 13'ü de denetimin olmaması gerektiği görüşünü paylaştı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 68,4'ü internet yayınları denetiminin RTÜK tarafından yapılmasını doğru bulurken, yanlış bulanların oranı yüzde 12,4 oldu.  

AA

Etiketler: televizyon, aile
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