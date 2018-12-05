Güvenilir ürün için konuştular

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer, “Toplumun yediği içtiği konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var” dedi.

Güvenilir Ürün Platformu’nın düzenlediği toplantıda ‘Güvenilir Üründe Yeni Arayışlar’ başlığı konuşuldu. Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda; Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün ve İstanbul Ticaret Odası Saymanı Ahmet Özer konuşmacı olarak yer alırken ve toplantıya üniversite, kamu, STK ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

İstanbul Gastronometro’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer, “Güvenilir ürüne dair ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Toplumun yediği içtiği konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var. Bu konuda yapılan çalışmalara destek olmak, farkındalığını arttırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Ahmet Özer şöyle devam etti: “Güvenilir gıda; başta marketler, gıda toptancıları ve perakendeciler, restoranlar, hazır ambalajlı gıda üreten sanayiciler olmak üzere; tüm gıda sektörü mensuplarını yakından ilgilendirmektedir. Halkın güvenilir gıdayı doğru şekilde ayırması için bilgilendirilmesi ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek konusunda biz ticarî işletmelere ve İstanbul Ticaret Odası’na düşen görevlerin bilinci ile hareket edeceğiz. En başlıca sıkıntı olan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve toplumun ürün güvenliği açısından bilinçlendirilmesi de bu görevlerin başında gelmektedir.” Toplantıda ayrıca Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de iklim değişikliğinin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğine etkilerini konu alan bir sunum yaptı.

ZİRVEDE TARTIŞILACAK

Çok sayıda sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Güvenilir Ürün Platformu önümüzdeki dönemde bu konuda yapılan çalışmaları bir zirvede tartışma kararı aldı. Platformun ‘ Güvenilir Üründe Yeni Arayışlar’ başlıklı toplantısında alınan karar sonrası sekreterya çalışmaları başladı. Zirve’nin başkanlığına İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer getirildi.

Haber: Recep Bozdağ

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