"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

05 Eylül 2018, Çarşamba 21:06
Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına başlandı.

Sistem kapsamında oluşturulan internet sitesi "www.guvensizurun.gov.tr"ye ilk konulan ürünler arasında bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri yer aldı.

Tüketicilerin kullanımına açılan GÜBİS, "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" internet adreslerinden hizmet vermeye başladı.

Siteye, güvensiz bulunan bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri konuldu ve bunlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Fotoğrafı ve güvensizlik nedeni de yer alıyor

Sitedeki bilgilendirmede, ürünün fotoğrafının yanında, marka ve model bilgisi, üretici ya da ithalatçı firma ile ürünün güvensizlik nedeni de yer alıyor. İlgili kurum tarafından güvensiz bulunan ürüne ilişkin alınan "toplatma" ya da "piyasaya arzının yasaklanması" gibi kararlar da siteden ilan ediliyor.

GÜBİS'i özellikle tüketicilerin yoğun olarak takip etmesini amaçladıklarını aktaran yetkililer, "Tekstil ürünü, oyuncak, deterjan veya temizlik ürünü alacaksanız, bu ürünlerden hangilerinin güvensiz olduğunu görmek için siteye girebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Alışveriş öncesi güvensiz ürünler görülebilecek

Sitede, Türkiye'de piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu ilgili bakanlık ve kurumların yaptıkları denetimler sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler yer alacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan sisteme, Sanayi ve Ticaret, Sağlık, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bilgi girecek. Her bakanlık ve kurum, kendi tespit ettiği riskli ürünlere ilişkin bilgileri sistemden duyuracak. GÜBİS, ilgili kamu kurumları tarafından ortak kullanılacak.

Söz konusu sistemle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ürünler hakkında bilginin daha geniş kitlelere duyurulması amaçlanıyor. Tüketiciler, siteye girerek alışveriş yapmadan önce güvensiz ürünleri görebilecek.

AA

Etiketler: güvensiz ürün, ticaret bakanlığı
Okunma Sayısı: 585
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gri listedeki terörist yakalandı

    "Suriye'deki durum, patlamaya hazır bir noktada"

    Makendonya'ya NATO üyeliği için isim anlaşması şartı

    'Şarbon hastalığı ile ilgili panik yapılacak bir durum yok'

    Terörist Mihraç Ural suikast sonucu ağır yaralandı

    UCM'den Arakan'lı Müslümanlar hakkında yeni adım

    TYB İstanbul Şubesi Başkanı Bıyıklı'dan hükümete 'yerli kağıt' çağrısı

    15 Temmuz darbe girişimi yargılamalarında iki dava dosyası birleştirildi

    Brunson'ın avukatı: Davanın gidişatı değişebilir

    İstanbul açıklarına helikopter düştü

    Müteahhitler de zorda

    Paraguay'ın Filistin'e ilişkin kararı İsrail'i kızdırdı

    Merkel'den Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler!

    'Binlercesi hala IŞİD'in elinde'

    KYK yurtlarına zam yapılacak mı?

    Erdoğan - Putin - Ruhani yarın bir araya gelecek

    ‘Daha iyi insanlar olacağız’

    Ticaret Bakanlığı: Un ihracatına sınırlama getirildi

    En Çok Okunanlar

    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ölümlerin yarısı nazardan
    Genel

    Profesörün Çinli eşi Türkiye’ye dönemedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En sağlam güvence ümmetin ortak bilinci
    Faruk ÇAKIR

    Kim zam yaptı?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah biliyorken neden sınava tabi tuttu?
    Genel

    Gençler göçüyor
    Ahmet BATTAL

    Anayasa ve Mahkemesi
    Osman Yiğit

    Kabirde şenlik var
    Genel

    Bakan Gül'den Rahip Brunson açıklaması
    Kadir AKBAŞ

    Yeni adlî yıl, yeni bir umut!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.