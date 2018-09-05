'Güz aylarında insanların bilişsel kapasitesi artıyor'

Beyin fonksiyonları üzerindeki yapılan yeni bir çalışmayla, yaz mevsiminin sonları ve sonbaharın başlarında yetişkin insanların bilişsel kapasitelerinde önemli bir artış ve iyileşme yaşandığı saptandı.

Toronto Üniversitesi ve Andrew Lim of Sunnybrook Sağlık Merkezi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen araştırmada, alzheimerlı ve alzheimersız insanlar üzerinde nerofizyolojik testler yapıldı ve ABD, Kanada ve Fransa'dan toplam 3 bin 353 kişinin verileri incelendi.

Sonuç olarak alzheimer belirtileri gösteren veya alzheimer olan kişilerin dahi aynı şekilde kış ve ilk bahara kıyasla yazın ve sonbahar mevsimlerinde çok daha aktif beyin fonksiyonlarına sahip olduğu belirlendi.

Mevsimler ile bilişsel beyin faaliyeti arasındaki ilişki başka birçok konuda da aynı şekilde sonuç verdi. Depresyon, uyku, fiziksel aktivite ve tiroid gibi faktörler de göz önüne alındığında elde edilecek sonuçların mevsimsel olarak değiştiği görüldü.

Bahsi geçen çalışmada yalnızca dünyanın kuzey yarım küresindeki insanların test edildiğini de not düşelim.