Hacamata ilgi artıyor

Yüzyıllardır ağrıyan kasları tedavi etmek için kullanılan hacamat, son dönemlerde spor dünyasının gündeminden düşmüyor.

Yüzyıllardır ağrıyan kasları tedavi etmek için kullanılan hacamat, son dönemlerde spor dünyasının gündeminden düşmüyor.

İngiltere Premier Lig kalecilerinden Petr Cech, ünlü yüzücü Michael Phelps, jimnastikçi Alexander Naddour ve son olarak Brezilyalı futbolcu Neymar, hacamat ile kas ağrılarından kurtulmayı tercih eden ünlü sporculardan.

Zararlı toksinleri, pıhtılaşma eğilimini arttıran kanda birikmiş maddeleri, şekli bozulmuş, eskimiş kan hücrelerini ve toksinleri vakumlayarak vücuttan uzaklaştırma işlemi olan hacamat, son dönemlerde sporcuların en çok tercih ettiği yöntemlerden bir tanesi. Özellikle ünlü sporcuların sosyal medyadan hacamat uygulanırken yaptığı paylaşımlar, sporcular arasında hacamata olan ilgilinin daha fazla artmasına ve tedavinin popüler olmasına sebep olmaya başladı. İngiltere Premier Lig kalecilerinden Petr Cech, ünlü yüzücü Michael Phelps ve jimnastikçi Alexander Naddour gibi ünlü sporcular bu uygulamayı tercih eden ve sosyal medyadan da bu uygulamayı yaptırırken fotoğraflarını paylaşan ünlü sporculardan sadece bazıları.

Ağrıyan kasları tedavi etmek için kullanılan bu yöntem, sosyal medyada hızla yayılmaya ve sporcular tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Peki bu uygulamanın sporcular için ne gibi faydaları var? Emsey Hospital Nöroloji bölümünden Uzm. Dr. Suzan Üstün, hacamatın faydalarını anlattı.

Kasları rahatlatıyor, kan akışını hızlandırıyor

Sporcuların hacamat sayesinde kas ağrılarından kurtulduğunu belirten Uzm. Dr. Suzan Üstün, hacamat tedavisinin hiçbir zararı bulunmayan bir yöntem olduğunu ve uygulayan sporcuların, kaslarında herhangi bir ağrı, sızı duymadan rahatlıkla spor müsabakalarına katılabildiğini söyledi. Üstün, tedavinin uygulanışını şöyle anlattı: “Kupa terapisi tekniğinde cilde kupa yerleştiriliyor ve vakum oluşturuyor, bazen ek olarak ciltte çok yüzeysel çizikler oluşturuluyor ve tekrar vakumlanıyor. Böylece kaslar rahatlıyor ve kan akışı hızlanıyor.”

Daha sağlıklı ve daha dinç görünüm kazandırıyor

Uzm. Dr. Suzan Üstün, hacamatın bel, boyun fıtığı ve eklem ağrılarının tedavisinde yardımcı olduğunu belirterek uygulamanın sporcular için faydalarını şöyle sıraladı: “Hacamat tedavisi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır. Kan üretimi ile görevli organları uyarır. Metabolizmayı düzenleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Hacamat yaptıranlar daha az hastalıklara yakalanır, daha sağlıklı ve daha dinç görünüme sahip olurlar. Vücuda canlılık ve enerji verdiğinden dolayı cilt ve vücut daha genç görünür.”

İstanbul - Yeni Asya

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