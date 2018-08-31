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'Halkımız yeterince balık tüketmiyor'

31 Ağustos 2018, Cuma 15:47
Su Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, "155 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz. Avrupalının tükettiği 3 balıktan birini biz satıyoruz ancak ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor." dedi.

Su Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye'nin 155 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptığını belirterek, "Avrupalının tükettiği 3 balıktan birini biz satıyoruz ancak ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor." ifadesini kullandı.

Sagun, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Denizlerde bu yıl hamsi ve palamut balığının bol olacağını, bu bolluğun Türkiye’de kişi başına düşen balık tüketimini artırmasını beklediklerini bildirdi.

ABD ve AB ülkelerinde kişi başına yıllık tüketimin 25 kilograma, Japonya’da ise 80 kilograma kadar çıktığını belirten Sagun, "155 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz, Avrupalının tükettiği 3 balıktan birini biz satıyoruz ancak ne yazık ki halkımız yeterince balık tüketmiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi 6-7 kilogram seviyesinde. Uzmanların önerisine göre sağlıklı yaşam için günde en az 40-60 gram balık tüketmeliyiz. Buna baktığımızda tüketimi artırmak için daha çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

İç pazardaki tüketim azlığına karşın Türkiye’nin su ürünleri ihracatında önemli başarılara imza attığını vurgulayan Sagun, AB ülkelerinde tüketilen 3 balıktan birinin Türkiye'den gittiğini bildirdi.

En fazla ihracat Hollanda, İtalya ve İngiltere’ye 

Ahmet Tuncay Sagun, Türk balıkçılık sektörünün, son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini ve balıkçılık ile ünlü ülkelere bile balık ihraç ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 7 ayında en fazla ihracat 92 milyon dolarla Hollanda’ya yapıldı. Bunu 61 milyon dolar ile İtalya, 41 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 40 milyon dolar ile Almanya takip etti. En çok ihracatı yapılan ürünlerin başında çipura, Avrupa deniz levreği, dondurulmuş fileto/levrek, taze veya soğutulmuş fileto/levrek, mavi yüzgeçli orkinos, dondurulmuş alabalık, hazır konserveler geliyor."

Türkiye'nin dünya su ürünleri yetiştiriciliğinde en hızlı büyüyen 3 ülke arasında yer aldığını bildiren Sagun, "Avrupa’da alabalık üretiminde birinci, çipura ve levrek üretiminde ikinci sıradayız. Ülkemiz, AB çipura ve levrek pazarında yüzde 25’lik bir paya sahip." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Türkiye, su, balık, ihracat, Avrupa
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