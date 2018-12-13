Hamburger yerine tarhana verin

Bazı aileler çocuğunun çok sık hasta olmasından şikâyet eder.

Grip, boğaz enfeksiyonu, alerjik hastalıklar veya bağırsak sorunları... Beslenme alışkanlıklarınızın çocuklarınızın sağlığında etkili olduğunu biliyor muydunuz? “Çocukluk çağında kazanılan alışkanlıklar bağışıklık sistemi üzerinde büyük rol oynadığını söyleyen İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşenur Kaya, şöyle konuştu: “Hamburger, patates kızartması, cips, çikolata, şeker veya gazlı içeceklerle çocuğunuzun sağlığı arasında bir seçim yapmalısınız. Eğer sizin fast food veya abur cubur yeme alışkanlığınız varsa muhtemelen çocuklarınız da onlara yedirdiğiniz besinlere alışacaktır. Bunun yerine çocuklarınıza tarhana çorbasını sevdirin, cips yerine atıştırmalık olarak ev yoğurdu veya tabiî sirke ile yapılmış lahana turşusu verin. Pırasalı yumurta yapabilirsiniz. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekle yapılmış peynirli sandviçler tercih edebilirsiniz. Zeytinyağlı, soğanlı mercimek köftesi yedirebilirsiniz. Yanında kefir veya ayran içirebilirsiniz. Tatlı yemek istiyorsa Trabzon hurmasını ezerek, ceviz veya fıstıkla karıştırıp lezzetli bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Aynı şekilde muz, elma ve nar da yedirebilirsiniz.”

İstanbul - Musa Aydın