Hasta değil, özel hastane lehine düzenleme

Hasta Hakları Aktivistleri Başkanı Orhan Demir, Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel hastaneler arasında imzalanan anlaşmanın, vatandaşın hakkını ihlal ettiğini iddia etti.

Hasta Hakları Aktivistleri Başkanı Orhan Demir, özel sağlık hizmeti sağlayıcıları ile SGK arasında imzalanan ve 1 ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”nde son anda yapılan değişikliği değerlendirdi. Demir, “Aslında bu değişiklik bugün kamuoyuna yansıdığı gibi vatandaşa yarar değil, zarar getiriyor. Bu değişiklikle devlet, vatandaşın hakkını ihlâl eden özel sağlık kuruluşlarından yana tavır sergiliyor” dedi.

Hak arama süreci zorlaştırıldı

Türkiye genelinde 1500 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastane bulunduğunu belirten Demir, “Bu hastaneler kendilerine müracaat eden hastalardan yüzde 200 oranında ilâve ücret alabilmektedir. Kendisinden haksız yere fazla ücret (yüzde 500-600’e varan) alınan hasta ve yakınlarının Özel hastaneyi SGK’ya şikâyet etmesi durumunda, SGK özel hastaneye ceza kesiyordu. Ancak vatandaşın fazladan ödemek zorunda kaldığı paranın geri ödenmesi noktasında sözleşmede kesin bir hüküm yer almıyordu. Derneğimizin de yoğun çabaları sonucunda, SGK 23 Aralık 2016 tarihinde vatandaş lehine bir karar aldı. Ancak ne olduysa 28 Aralık 2016 tarihinde, vatandaşın lehine olan ve hak arama sürecini kolaylaştıran bu karar değişti ve eski haline geri döndü” şeklinde konuştu.

Vatandaşın hakkı korunmuyor

Kamuoyuna yansıdığı gibi “yeni” diye verilen düzenleme aslında “eski” düzenlemedir ve vatandaşın aleyhine, özel hastanenin lehinedir diyen Demir, “Söz konusu sözleşme imzaya açılmadan vatandaş lehine değiştirilen sözleşmenin 12.9 maddesi tekrar değiştirilerek, vatandaşın gasp edilen hakkının özel hastanelerin SGK nezdinde ki alacaklarından mahsup edilmesinin önüne geçildi. Yapılan değişiklikle vatandaşın özel sağlık kuruluşlarına fazla ödemek zorunda kaldığı parayı almak için kendisini mağdur eden hastanelerin kapısında tekrar dikilmesi gerekiyor. Özel hastaneler tarafından reddedilecek hastaların ise zaten iş yoğunluğu dolayısıyla 2-3 yıldan önce karar veremeyen adalet sistemine başvurup hakkını aramaktan başka çaresi kalmıyor.

Düzenleme sosyal devlet ilkesine aykırı

Demir, yaptığı açıklamada, “Hasta Hakları Aktivistleri olarak; söz konusu düzenlemenin getirdiklerini dehşetle izliyor, yapılan bu değişiklerle hukuksuzlukların önü açılmakta ve sonra gelecek aykırılıklara zemin hazırlanması nedeniyle her fırsatta hukuk devleti iddiasında bulunan yetkilileri bu hukuksuzluğu gidermek için göreve çağırıyoruz. Bu düzenleme hasta haklarının evrensel ilkelerine ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Sözleşmede yapılan değişikliğe ve bu değişikliği yaptıranlara karşı hukukî mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz” diye konuştu.

Haber: Ülker Yılmaz Caba