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Hastalıklara şifa: Turp

12 Şubat 2019, Salı 21:05
TurPun hastalıklara karşı koruyucu göre-vi olduğunu söyleyen Diyetisyen Büşra Mutlu, “Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir” dedi.

TurPun kanser gibi birçok hastalıktan koruduğunu söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Büşra Mutlu, turpun faydaları hakkında bilgi verdi.

Yüksek lif ihtiva ediyor

Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil, farklı yiyeceklerle, salataların içinde tüketilmesi gereken bir besindir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile bilinmektedir. 

Gaz şikÂyetine dikkat

Ancak turp ihtiva ettiği kükürtlü bileşikler dolayısıyla gastrit, ülser, chron, ülseratif kolit vb. şikâyetleri olan kişilerde ishal, gaz şikâyeti, kramp komplikasyonlarını arttırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.

Siyah turp ve bronşite etkisi

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde tabiî bir öksürük şurubu yapılmış olur.

Ağrı gideren ALABAŞ

Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır; beyaz turp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.

Turpun faydaları:

• Kana oksijen sağlar: Kırmızı turp, kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etme özelliğiyle bilinir ve kana verilen oksijeni arttırır.

• C vitamini deposudur: C vitamini hem soğuk algınlığından korur, hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlar.

• Kalbi korur: Kırmızı turp, kalbin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltan antosiyonin için iyi bir kaynaktır. Ayrıca kırmızı turpta folik asit ve flavonoid muhtevası yüksektir.

• Kan basıncını kontrol eder: Kırmızı turpta, tansiyonu düşürmeye yarayan potasyum mevcuttur.

• Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini muhtevası yüksek olan turp soğuk algınlığı ve öksürükten koruyucudur. Temel bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir.

• Besin değeri yüksek: Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminlerini ihtiva eder. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengindir. Bu sebeple turp besin değeri yüksek bir sebzedir.

• Cildin dostudur: Her gün turp tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım ettiği bilinir.

• Guatr düşmanı: Guatrın en büyük sebeplerinden biri iyot eksikliğidir. Turp, iyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarından korur.

• Kansere kalkan olur: Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir.

HABER: MÜCAHİT AK-İSTANBUL

Haber Merkezi

Etiketler: turp, şifa, sağlık
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