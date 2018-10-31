"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hava kirliliği erken ölüm sebebi

31 Ekim 2018, Çarşamba 01:00
Avrupa’da hava kalitesinde ilerleme gözlense de hava kirliliği insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından açıklanan rapora göre, hava kirliliği 2015 yılında Avrupa çapında 500 binden fazla erken ölüme sebep oldu. Bu ölümlerden çoğunun PM2.5 olarak bilinen partikül maddeden kaynaklandığı belirtildi.

DW’de yer alan habere göre, Kopenhag merkezli ajansın yöneticisi Hans Bruyninckx, “görünmez bir katil” olarak nitelendirdiği hava kirliliği ile mücadele için kirliliğin sebeplerini ele almaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bruyninckx, Avrupa’nın ulaşım, enerji ve tarımdan kaynaklanan emisyonları azaltmaya ve bu alanları daha temiz ve sürdürülebilir hale getirmeye yönelik çabalarını iki katına çıkartması gerektiğini söyledi.

Çocuklarımız tehlikede!

Nefes alırken ölüyoruz

Küresel ısınmaya karşı az tüketin

Sen, ben, hepimiz... Temiz bir dünya için...

Çin Bilimleri Akademisi'nden endişelendiren araştırma!

Hava kirliliği zekayı etkiliyor

Etiketler: hava kirliliği
Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde

    'Suudiler BM'ye 930 milyon dolar reklam parası verdi' iddiası

    Demokratlar Adana’da buluştu

    Tohum yasasının kaybedeni kim?

    Ateşkes bozulmasın

    'Meclise 6 milyonluk araçla değil, bisikletle gel'

    ABD'de 'sahte haber' standı açıldı

    Tarihi cami restorasyon kurbanı oldu

    AKP'den KHK'lı doktorları zora sokacak tasarı

    Kamuoyu, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu düşünüyor

    Batı Avrupa ülkeleri İslâm'a daha hoşgörülü

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

    Esed rejiminden insani yardıma engel

    ABD'den İran'a yaptırım hatırlatması

    'Türkiye, İdlib'de elinden geleni yapıyor'

    Feyzioğlu: Sınavla, avukatların kontrolsüz artışı sınırlanacak

    ''Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm görmek istiyoruz''

    Ekonomik tablo ortada

    AsgarÎ ücretin 5’te biri vergiye

    Ayıptır, yazıktır, günahtır!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçim ve AKP
    Mustafa ORAL

    Yüzünde Cenneti gördüm İbrahim!
    Genel

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde
    Faruk ÇAKIR

    Siz yokken Yeni Asya, Cumhuriyeti savunuyordu!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pencerelerden seyret içlerine girme!” ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin düşündürdükleri
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var, her şey var
    Genel

    Tohum yasasının kaybedeni kim?
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Kim okuyacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.