Hava kirliliği erken ölüm sebebi

Avrupa’da hava kalitesinde ilerleme gözlense de hava kirliliği insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

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