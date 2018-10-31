Hava kirliliği erken ölüm sebebi

Avrupa’da hava kalitesinde ilerleme gözlense de hava kirliliği insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından açıklanan rapora göre, hava kirliliği 2015 yılında Avrupa çapında 500 binden fazla erken ölüme sebep oldu. Bu ölümlerden çoğunun PM2.5 olarak bilinen partikül maddeden kaynaklandığı belirtildi.
DW’de yer alan habere göre, Kopenhag merkezli ajansın yöneticisi Hans Bruyninckx, “görünmez bir katil” olarak nitelendirdiği hava kirliliği ile mücadele için kirliliğin sebeplerini ele almaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bruyninckx, Avrupa’nın ulaşım, enerji ve tarımdan kaynaklanan emisyonları azaltmaya ve bu alanları daha temiz ve sürdürülebilir hale getirmeye yönelik çabalarını iki katına çıkartması gerektiğini söyledi.
Çocuklarımız tehlikede!
Nefes alırken ölüyoruz
Küresel ısınmaya karşı az tüketin
Sen, ben, hepimiz... Temiz bir dünya için...
Çin Bilimleri Akademisi'nden endişelendiren araştırma!
Hava kirliliği zekayı etkiliyor