Hava kirliliği nedeniyle her yıl 7 milyon insan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hava kirliliğinin ‘yeni tütün’ olduğunu duyurdu. Örgüte göre, hava kirliliği her yıl solunum yoluyla 7 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor.

Araştırmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı, ‘zehirli hava’ soluyor ve hava kirliliği başta çocuklar olmak üzere milyonlarca kişinin sağlığını etkiliyor. İngiltere'de yayın yapan The Guardian'a konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Dünya tütün konusunda kriz noktasını atlattı. Aynını, günde milyonlarca insanın solunum yoluyla aldığı ‘yeni tütün’ olan zehirli havaya karşı da yapmalıyız.” dedi. Ghebreyesus ayrıca, “Zengin fakir fark etmeksizin herkes bu zehirli havayı soluyor. Bu, sessiz bir kamu sağlığı alarmı.” ifadelerine yer verdi. Euronews Türkçe

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