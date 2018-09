'Hava kirliliği zeka geriliğine neden oluyor'

Çin'de yapılan yeni bir araştırma, hava kirliliğinin zekayı ciddi oranda azalttığına işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 91'i hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğu bölgelerde yaşıyor.

Çin'de farklı yaş gruplarından 20 bin kişiyle yapılan ve dört yıla yayılan araştırmaya göre havadaki zehirli partiküller sadece insan sağlığını etkilemekle kalmıyor, zeka geriliğine de yol açıyor. Hava kirliliği nedeniyle bir yıllık eğitim boşa gidiyor.

Araştırma kapsamında 2010-2014 yılları arasında 10 yaş ve üstü kişiler sınava sokuldu. Bu kişilere 24 matematik ve 34 dil sorusu soruldu. Sonra bu sonuçlar, bu dönemdeki hava kirliliği seviyeleriyle karşılaştırıldı.

'Erkekler daha fazla etkileniyor'

Sonuçlar, hava kirliliğine daha uzun süre maruz kalanların zekalarının daha fazla zarar gördüğüne işaret ediyor. Hava kirliliğinin erkekleri kadınlardan daha fazla etkilediği görüldü.

Sonuçları bilim dergisi 'Proceedings of The National Academy of Science'ta yayımlanan araştırmaya göre, uzun süre kirli havaya maruz kalmak, kişilerin kavrama yeteneğini zayıflatıyor. Bu durum özellikle eğitimsiz kişilerde yaşla birlikte ilerliyor.

Hava kirliliği Alzheimer ve demansın farklı türleri gibi dejeneratif hastalıklara yakalanma riskini de artırıyor.