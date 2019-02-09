Hazır gıdalara karşı bakliyat tüketin önerisi

Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Arslan, hazır gıdalar yerine bakliyat tüketiminin artırılmasını önerdi.

Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, hazır gıdalar yerine bakliyat tüketiminin artırılmasını önerirken, "Fast food dediğimiz şey aslında hazır gıdanın da ötesinde bir kavram. Bu kavram, dünyada yok olmaya başlıyor, herkes buna karşı. Bunun çözümü de var, bakliyat. Yani Anadolu diyeti." dedi.

Arslan, Türkiye'nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan 10 Şubat'ın "Dünya Bakliyat Günü" ilan edilmesi kararını değerlendirdi.

Bakliyatın, önemli bir "rotasyon" bitkisi olduğunu belirten Arslan, nadasa bırakılan alanlarda ekilen bakliyatın toprağa kaybettiği azotu vererek gübre ihtiyacını azalttığını söyledi.

Arslan, bakliyatın önemli bir protein kaynağı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gerek kilo gerek protein dengesi açısından incelediğinizde buğdaydan daha az su isteyen ve ondan daha fazla protein barındıran bir bitki bakliyat. Buğdaydaki protein 13. Bu rakam çok iyi diye tanımlanırken en düşük proteinli bakliyat olan bezelyede yüzde 22 proteine rastlıyoruz. Protein oranı yüzde 35-40'a çıkan bakliyat ürünleri var. Protein olmadan insan yaşayamaz. Bir insanın günde 77 gram protein alması lazım."

Türkiye'nin, bakliyatın ana vatanı olduğunu dile getiren Arslan, bu ürünlere sahip çıkılmasının tanıtımlarla mümkün olacağını belirtti.

"Fast foodun çözümü bakliyat"

Arslan, Türkiye'nin yeniden bakliyat üretiminde etkili olmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Enflasyonun düşmesine katkı anlamında da baktığınızda son 1,5 yıldır dolar bazında bakliyat fiyatları dünyada çok düştü. 2018 yılında bakliyat, aslında enflasyonun düşmesini en çok sağlayan ürünlerden oldu. Mercimek, nohut, fasulye, bunlar sofralarımızda tekrar ucuz ürün olarak yerini almaya başladı."

Arslan, bakliyatın hem et ve süt ürünleri tüketenlere hem de vejetaryenlere hitap ettiğine dikkati çekti.

Bakliyatın etten ucuz olmasının yanı sıra ete yakın protein barındırdığını ifade eden Arslan, "Dünyada trend değişti. Fast food dediğimiz şey hazır gıda demek ama aslında hazır gıdanın da ötesinde bir kavram. Bu kavram, dünyada artık yok olmaya başlıyor, herkes buna karşı. Bunun çözümü de var, bakliyat. Yani Anadolu diyeti." dedi.

Hüseyin Arslan, bakliyata ilginin artacağını düşündüklerini, sektör olarak 2019'dan umutlu olduklarını dile getirdi.