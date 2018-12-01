‘Helâl; sıhhat, saffet, izzettir’

Dünya Helâl Zirvesi 2018 ve 6. İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Helal Expo Fuarı kapılarını açtı.

İslâm Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü, (SMIIC) İslâm Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 29 Kasım-02 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılışına, ünlü sanatçı Yusuf İslam da katıldı. Dünya Helâl Zirvesi Konsey Üyesi Emre Ete, açılış konuşmasında fuar ve zirvenin doğmasına ve büyümesine sahip çıkan herkese teşekkürlerini sunarak, “Helâlin sıhhat, saffet, iffet ve izzet olduğunu tüm dünyada temsile devam edeceğiz. Ömrümüz yettiğince tüm müslümanların ortak bir gayede buluşmasına hizmet etmek adına her yıl bir adım daha öteye taşıyacağız” dedi.

Helal kültür boynumuzun borcu

Uluslararası İslâmî Fıkıh Akademisi, Bilgi ve Halkla İlişkiler Direktörü Mohamed Basher M. Abdulmuhsen Haddah ise helâl üretimin belirli standartlara göre yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Helâl üretim bir sorumluluktur ve standartlara göre yapılması gerekir. Helâl kültürü boynumuzun borcudur. Helâl kültürünün yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz” dedi. ‘Müslüman olduğum zaman dinimi ve nasıl ibadet edeceğimi öğrenmem gerekiyordu ve dinimi öğrenirken hata yapmak istemiyordum” diyen ünlü sanatçı Yusuf İslam ise konuşmasında, “2040, 2050’de dünya ne hale gelecek bilmiyoruz?” diyerek sadece kendimiz değil, çocuklarımız ve torunlarımız için de helal önemine değindi.

İstanbul - Yeni Asya