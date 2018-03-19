‘Helal yemeğe’ ilgi artıyor

Güney Kore’de televizyon programlarında ve dizilerde İslam’a ait değerlere yer verilmesi, Müslümanlara karşı merak uyandırırken, helal yemeğe teşvik ediyor.

Güney Kore’de sosyal kanalların hepsinde genellikle Müslümanlık ile ilgili sokak röportajları yapılıyor. Hatta en çok izlenen ve yorum yapılanların başında da geliyor. Çünkü din ile kendisine sınır koymayan bir ülke için özellikle helal yemek, namaz kılmak gibi kurallara sahip olan İslam çok ilginç ve dikkat çekici geliyor.

İslâm’a saygı duyuyorlar

İslam kültürü özellikle İslâm kültürü ile yeni tanışan ülkelerde çok merak ediliyor. Aslında helâl yemekte bunlardan birisi. Her ne kadar bizimde yeni yeni önemsediğimiz ve özellikle gıdalarda bu tür ibareleri aramaya başladığımız son günlerde Güney Kore’de de lokantalara bu ibareler çoğalmaya başladı.

İslâm kültürü özellikle İslâm kültürü ile yeni tanışan ülkelerde çok merak ediliyor.

Dizilerde anlatılıyor

Kore-Endonezya yapımı kısa bir dizi ile de Helâl Yemek konusuna dikkat çekilen Güney Kore’de kültürleri tanıtma ve anlatma için diziler artıyor. Bir arkadaşının neden kendi yemeklerini yemediğini merak eden lokanta sahibi genç tevafuk olarak alış veriş yapılan yerde “helâl” ibaresi ile karşılaşınca hiç bilmediği bir kültüre de adım atıyor. Yemeğin sadece mide için olamadığı ve insanlara saygı duymanın bir yolu olarak gösterildi.

HABER: MERVE İRİYARI