Her 100 çocuktan 1’i kalp hastalığıyla dünyaya geliyor

Prof. Dr. Güzeltaş, Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğumsal kalp hastalıklarının toplumda en çok korkulan hastalıkların başında geldiğini ifade etti. Her yıl dünyada 1 milyon, Türkiye’de de 13-15 bin arasında bebeğin çeşitli kalp hastalıklarıyla doğduğunu dile getiren Güzeltaş, “Neredeyse her 100 çocuktan 1’i, kalp hastalığıyla dünyaya gelmektedir. Doğumsal kalp hastalığıyla doğan her 4 bebekten 1’ine yaşama tutunabilmesi için mutlaka girişim gerekmektedir” dedi. Güzeltaş, içinde bulunulan haftanın kalp hastalıklarına dikkat çekilmesi dolayısıyla önemli olduğunu dile getirerek, bu noktada öncelikle ailelerin bebekleri ile ilgili dikkatli olması gerektiğini söyledi.