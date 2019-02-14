Her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuyor

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuğa, yani her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu belirterek, “Bu rakam nükslerle 5 bine ulaşıyor. Kanser konusunda bilinç ve doktora, sağlık hizmetlerine ulaşmak kolaylaştıkça tedavi başarısı da yıllar içinde artış gösteriyor” dedi.

Yıldız, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü’nün temel amacını, “toplumların dikkatini kanser olgusuna çekmek”, “çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgilendirmek”, “neler yapılabileceğine dair gündem oluşturmak” ve “erken teşhisin özellikle çocuk kanser vak’alarında hayati önem taşıdığı konusunda toplumu bilinçlendirmek” şeklinde açıkladı. Yıldız, çocuklarda kanserin görülme sebeplerini şöyle açıkladı: “Ancak dünyadaki global kirlenme en büyük etken. Meyve ve sebze yetiştiriciliğinde kullanılan tarım ilâçları, büyük şehirlerde çevre kirliliği, hormonlu et ve tavuklar, elektromanyetik dalga kirliliğini nedenler arasında sayabiliriz.. Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuğa, yani her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Bu rakam nükslerle 5 bine ulaşıyor.”

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