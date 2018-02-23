Memur adaylığı sürecinde hakkında yürütülen güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan genç bir hemşire, kamuda çalışamazken özel hastanelerde de iş bulamadığını söyleyerek, “Hiçbir kanunî hakkımızı vermiyorlar. Şu an kendimi hiçmişim gibi hissediyorum” dedi.

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlara “Güvenlik soruşturmasının dahil edilmesi üzerine farklı meslek gruplarından memur olmayı bekleyen çok sayıda kişinin soruşturması olumsuz sonuçlanıyor.

Memur adaylığı sürecinde hakkında yürütülen güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan genç bir hemşire, kamuda çalışamazken özel hastanelerde de iş bulamadığını belirterek, “Böylesine haksızlık karşısında hiçbir şey yapamamak o kadar kötü hissettiriyor ki. Hiçbir kanunî hakkımızı vermiyorlar. Şu an kendimi hiçmişim gibi hissediyorum” dedi. Farklı meslek gruplarından memur olmayı bekleyen çok sayıda kişinin bu hemşireyle aynı durumu yaşadığı tahmin ediliyor. OHAL ilanından şu ana dek güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan 1000’den fazla doktor ve 300’ün üzerinde öğretmen bulunuyor.

‘Nedeniyle ilgili bilgi verilmiyor’

Durumu hakkında konuşan hemşire, şu ana dek üç özel hastanenin aynı gerekçeyle işe almadığını söylüyor: Kamuya atanamamış olmak. “Böylesine haksızlık karşısında hiçbir şey yapamamak o kadar kötü hissettiriyor ki. Hiçbir kanunî hakkımızı vermiyorlar. Şu an kendimi hiçmişim gibi hissediyorum, yaşamıyormuşum gibi. Sadece ve sadece ailem için hayatta kalıyorum.”

BBC Türkçe’ye konuşan bir başka hemşire de, “neden memuriyete uygun olmadığıma dair hiçbir bilgim yok” diyor: “Ne devam eden bir mahkemem, ne de bir kere emniyete gidip ifade vermişliğim var. Bize gelen yazıda hiçbir gerekçe yazmıyor. Açıkçası neden ret aldığımı öğrenmek için avukat tutacak maddi durumum da yok.”