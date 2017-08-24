Hızlı büyüyen bezelere dikkat

Genellikle ense, sırt, kollar ve bacaklarda ortaya çıkıp cildin altında bir yumru gibi ele gelen sertlikler, kişinin ilk anda paniğe kapılmasına neden olabiliyor.

“Lipom” adı verilen bu yağ bezeleri genellikle kanserli dokular olmamasına karşın, büyüme hızlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kitlelerin elle sıkılıp çıkartılmaya çalışılması ise, bezenin büyümesine ve iltihaplanmaya neden olarak daha ciddî tablolara yol açabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Erhan Reis, yağ bezeleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

40-60 yaş arası sık rastlanıyor

Yağ bezeleri çıktıkları bölgelerde tek veya çok sayıda olabilirler. Çok sayıda olanlar daha çok erkeklerde görülür. Vücudun her yerinde görülebilirlerse de daha çok ense, sırt, kollar, bacaklar ve gövde de ortaya çıkarlar. Yağ bezeleri cilt dışında kas içi, karın içi gibi vücudun çok farklı ve kişinin kendisinin fark edemeyeceği yerlerde de ortaya çıkabilir. Yağ bezelerine toplumda çok sık rastlanmakta olup nedenleri tam belli değildir.

Cildin derininde yer alıyor ise dikkat edilmeli

Yağ bezeleri genellikle kanser değildir ve çok nadir durumalar dışında kansere dönüşmezler. Kanser formaları genelde “liposarkom” adı verilen urlardır ki bu oluşumların tedavi yaklaşımı çok farklıdır. Yağ bezesinin takibinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Kısa zamanda hızlı büyüme varsa, cilt altı değil de daha derin yerleşimli ise, sert ve hareket ettirilemeyen lezyonlarsa bunlar lipom olmayabilir ve vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerekmektedir. Başka bir lezyon çeşidi olma riskine karşı ultrasonografi, tomografi veya manyetik rezonans (MR) inceleme gerekebilir.