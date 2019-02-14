Horlamayı giderdiği söylenen aletlerin bilimsel yanı yok

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uyku esnasında dil kökü, yumuşak damak veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda en az 10 saniye nefes alamamanın uyku apnesi olarak adlandırıldığını ifade etti.

Kayhan, hastaların genellikle ameliyattan korktuğunu ve en hafif şekilde tedavi olmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bazı kişilerde burun kanadının çökmesine bağlı nazal valv problemi olur. Bu da burun tıkanıklığı yapar. Burun tıkanıklığına bağlı olarak hastalarda horlama ve hafif apneler oluşabilir. Bu hastalarda ameliyat yerine nazal valvi açıcı aletler kullanılıyor. Bantlar, burnu bir miktar açık tutarak horlamaya ve hafif apneye faydalı olabilir. Piyasada burna takılarak uyku apnesini ve horlamayı giderdiği söylenen aletler satılıyor. Bunlar bilimsel tarafı olmayan aletler. Orta ve ağır apnelerde burna takılan aletlerin hiçbir faydası olmaz. Bu aletler, hastaların kendilerini kandırmasına ve tedavilerinin gecikmesine sebebiyet verir. Tedavinin gecikmesiyle hastaların gündüz uykululukları devam eder, kalp ritm bozukluğu, yüksek tansiyon, damar sertliği gibi kalp damar hastalıkları tetiklenir.” AA

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